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MAÜ’den ’Jet’ uygulama

MARDİN HABERLERİ  | 17.12.2020 17:21 | Son Güncelleme

Mardin Artuklu Üniversitesi bünyesinde bulunan öğrenci ve mesai çalışanlarına büyük avantaj sağlayacak ’Jet Kart’ uygulaması için Halk Bankası AŞ Genel Müdürlüğü ile protokol imzalandı.Mardin Artuklu Üniversitesinin öğrenci ve tüm personellerinin kullanabileceği akıllı kampüs kart projesi kapsamında Halk Bankası AŞ Genel Müdürlüğü ile imzalanan 5 yıllık protokolde, projenin yazılım ve donanımının Halk Bankası tarafından finanse edileceği belirtildi.

MAÜ’den ’Jet’ uygulama

Mardin Artuklu Üniversitesi bünyesinde bulunan öğrenci ve mesai çalışanlarına büyük avantaj sağlayacak ’Jet Kart’ uygulaması için Halk Bankası AŞ Genel Müdürlüğü ile protokol imzalandı.
Mardin Artuklu Üniversitesinin öğrenci ve tüm personellerinin kullanabileceği akıllı kampüs kart projesi kapsamında Halk Bankası AŞ Genel Müdürlüğü ile imzalanan 5 yıllık protokolde, projenin yazılım ve donanımının Halk Bankası tarafından finanse edileceği belirtildi. ‘Jet Kart’ adını verdikleri akıllı kart sistemi ile üniversite öğrencilerinin ve personellerinin merkezi kampüs ve diğer yerleşkelerde almış oldukları yemek, barınma ve diğer hizmetlerin daha pratik ve şeffaf olması maksadıyla üniversitenin geleceğine yönelik yatırımların yapıldığını aktaran MAÜ Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar, üniversitenin gelişimine katkı sunacak her türlü projede diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliğine hazır olduklarını ifade ederek, protokolün hayırlılara vesile olmasını diledi.
Sosyal mesafe ve temas olgularının önem arz ettiği bu dönemde imzalanan projenin önemine değinen Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı Mehmet Bayar, Mardin Artuklu Üniversitesi olarak dijital platformda öğrenci ve personellerin daha iyi hizmet almalarını hedeflediklerini kaydederek, nakit para alışverişi olmaksızın dijital ortamda hizmet almanın ciddi anlamda şeffaflık sağlayacağını ve her türlü israfın da önüne geçileceğini ifade etti.
2021 yılı içinde faaliyete girmesi planlanan ‘Jet Kart’ın aynı zamanda öğrenci ve personel kimliği özelliğine de sahip olacağı vurgulandı.

MAÜ’den ’Jet’ uygulama

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