Mauricio Isla, Cocu ile yeniden doğdu

Fenerbahçe'de Cocu'nun göreve gelişi Mauricio Isla'ya da yaradı. Tecrübeli sağ bek Aykut Kocaman döneminde yaşadığı sıkıntıları geride bırakarak yeniden formayı kaptı.

Kampın ilk anından itibaren çalışkanlığı, hırsı ve profesyonelliğiyle Cocu'dan tam not alan Isla, istediği ortamı nihayet buldu. Şilili futbolcu, kamp süresince ve yapılan hazırlık maçlarında formasını kaparken performansıyla da alkış aldı. Daha hücumcu bir görüntü çizen Isla, ayrılık düşüncelerini de kafasından tamamen attı.

Sezon başlamadan özellikle ülkesi Şili ve Meksika'da bazı kulüplerin iletişiminde olan 30 yaşındaki futbolcu, kendisini toparladı. Fenerbahçe'de devam etmek isteyen Isla, Cocu tarafından da ilk 11 için en şanslı isimlerin başında geliyor. (MİLLİYET)

