Mauro Icardi için ikinci bahar fırsatı! İspanyol devi transfer etmek üzere

Galatasaray ile sözleşmesi sona erdikten sonra kulüpsüz kalan ve geleceği merak konusu olan Mauro Icardi için transfer hareketliliği yaşanıyor. 30 Haziran'dan bu yana serbest statüde yer alan 33 yaşındaki dünyaca ünlü Arjantinli santrforun İspanya La Liga ekiplerinden Valencia ve Real Betis'in radarına girdiği öne sürüldü. Arjantin basınından TyC Sports'un aktardığı habere göre, iki kulüp de yıldız oyuncunun transfer şartlarını masaya yatırdı.

VALENCIA 5 MİLYON EURO'LUK MAAŞ TALEBİ NEDENİYLE GERİ ÇEKİLDİ

Tribuna VCF kaynaklı bilgilere göre hücum hattında büyük sorun yaşayan Valencia, Icardi'nin şartlarını öğrenmek adına oyuncunun temsilcileriyle temas kurdu. Ancak Arjantinli golcünün yıllık 5 milyon Euro net maaş talebiyle karşılaşan İspanyol kulübü, bu maliyetin bütçelerini aşması nedeniyle transferden vazgeçme kararı aldı. Teknik direktör Javier Aguirre yönetiminde ligde çıktığı 9 maçta yalnızca 6 gol üretebilen Valencia'nın, hücum hattındaki skor kısırlığını çözmek adına daha uygun maliyetli alternatiflere yöneldiği bildirildi.

REAL BETIS'TE CUCHO HERNANDEZ SAKATLANDI, ICARDI GÜNDEME GELDİ

La Colina de Nervión'da yer alan habere göre ise bir diğer İspanyol ekibi Real Betis, kadrosundaki önemli sakatlığın ardından Icardi seçeneğini ciddi şekilde değerlendirmeye aldı. Barcelona karşılaşmasında sol ayak bileğinden sakatlanan Cucho Hernandez'in en az bir ay sahalardan uzak kalacak olması, teknik direktör Manuel Pellegrini'nin hücum rotasyonunu daralttı. Yoğun maç fikstüründe Troy Parrott'un üzerindeki yükü hafifletmek isteyen yeşil-beyazlı yönetimin, serbest statüdeki Icardi'yi bonservis bedeli ödemeden kadroya katmayı avantaj olarak gördüğü kaydedildi.

GALATASARAY FORMASIYLA 134 MAÇTA 77 GOL

Kariyerinde Inter ve Paris Saint-Germain gibi dünya devlerinin yanı sıra Galatasaray'da da unutulmaz bir performans sergileyen Mauro Icardi, sarı-kırmızılı forma altında çıktığı 134 resmi müsabakada 77 kez fileleri havalandırdı. Arjantinli süper yıldızın La Liga'ya transfer olup olmayacağı, maaş beklentisinde indirime gidip gitmeyeceğine bağlı olarak netlik kazanacak.