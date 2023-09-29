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Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara, hastalığıyla ilgili durumunu ilk kez paylaştı! Açıkladı: 'Korku var'

29.09.2023 18:26 | Son Güncelleme:
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Galatasaray'ın süper yıldızı Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara, son dönemde yaşadığı talishsiz hastalıkla gündeme gelmişti. Arjantinli yıldızın sarı - kırmızılılara transfer sürecinde ortaya çıkan rahatsızlıkla ilgili birçok iddia ortaya atılmış ve ünlü model, çıkan haberlerin hepsini yalanlamıştı. Wanda Nara yaşadığı hastalık problemiyle ilgili ilk kez paylaşım yaptı. İşte detaylar...

Trendyol Süper Lig'de 3. haftanın erteleme maçında İstanbulspor'u 1-0 mağlup eden Galatasaray'da galibiyeti getiren golü Mauro Icardi atmıştı. Taraftarların sevgilisi olan Arjantinli yıldızın eşi Wanda Nara ise bir süredir yaşadığı talihsiz hastalıkla uğraşıyordu.

İLK KEZ PAYLAŞIM YAPTI

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Yaşadığı rahatsızlıkla ilgili birçok iddia ortaya atılan Wanda Nara, çıkan haberlerin hepsini yalanlamıştı. Ünlü model, hastalığıyla ilgili sosyal medya üzerinden ilk kez paylaşım yaptı.

"SONUÇ, BEKLEME KORKUSU"

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Wanda Nara, kendisine iğne yapılırken paylaştığı hikayesinde "Bir hastalık. Sonuç, bekleme korkusu. Sevdiğiniz birinin yanılıyor olması. Hayat güzel ama gri anları da var. Yine de her zaman her şeyi, kötüyü bile olumlu olarak görüyorum." sözlerini sarf etti.

Öte yandan Arjantin basınında yer alan haberde Wanda Nara'nın sağlık durumunun iyiye gittiği ifade edildi. Haberde, "Wanda birçok galaya katılıyor ve iyi vakit geçiriyor. Bu da onun sağlığının iyiye gittiğinin bir göstergesi." ifadeleri kullanıldı.

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