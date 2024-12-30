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Mauro Icardi o isimle aşk mı yaşıyor? Duvar detayı ele verdi... Wanda Nara'yı çıldırtacak iddia!

Jale Uslu Jale Uslu İçerik Editörü
30.12.2024 22:26
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Wanda Nara ile boşanma aşamasında olan ünlü futbolcu Icardi'nin yeni bir aşka yelken açtığı iddia edildi. İkilinin birlikte olduğunu sosyal medya hesaplarında yaptıkları paylaşımlar ele verdi.

Mauro Icardi o isimle aşk mı yaşıyor? Duvar detayı ele verdi... Wanda Nara'yı çıldırtacak iddia!

Mauro Icardi ve Wanda Nara 10 yıllık birlikteliklerini geçtiğimiz aylarda sonlandırmışlardı. Wanda Nara daha önce cesur bir klip çekimi yaptığı ve adının 'aşk' dedikodularına karıştığı rapçi L-Gante ile Cadılar Bayramı partisinde sarmaş dolaş görüntülenmişti. Nara, daha sonra da canlı yayında, Rapçi sevgilisi L - Gante ile öpüşmüş ve yeni bir aşka yelken açmıştı.

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Yeni aşkıyla dolu dizgin aşk yaşayan Wanda Nara gündemde kalmayı başarırken şimdi de ünlü futbolcu aşk iddiasıyla gündeme geldi.

DUVAR DETAYI ELE VERDİ!

31 yaşındaki futbolcunun oyuncu China Suarez ile birlikte olduğu iddia edildi. Güzel ismin yaptığı paylaşımdaki duvarın Icardi'nin paylaştığı fotoğraftaki duvarla aynı olduğu görüldü.

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Icardi, daha önce 'Nasılsınız?' diyerek takipçileriyle aynı yerden fotoğraf paylaşmıştı.

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Aynı zamanda Suarez Icardi'nin kızının kullandığı simitle de fotoğraf paylaştı.

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Icardi'den Wanda Nara'ya olay sözler! 'Çıktığı çamurdan alıp...' Icardi'den Wanda Nara'ya olay sözler! 'Çıktığı çamurdan alıp...'
Anahtar Kelimeler:
Wanda Nara icardi
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