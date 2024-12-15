Sular durulmuyor! Kızlarının velayetini isteyen Icardi'den Wanda Nara'ya olay sözler! 'Çıktığı çamurdan alıp...'

Mauro Icardi ve Wanda Nara 10 yıllık birlikteliklerini geçtiğimiz aylarda sonlandırmışlardı. Wanda Nara daha önce cesur bir klip çekimi yaptığı ve adının 'aşk' dedikodularına karıştığı rapçi L-Gante ile Cadılar Bayramı partisinde sarmaş dolaş görüntülenmişti. Nara, daha sonra da canlı yayında, Rapçi sevgilisi L - Gante ile öpüşmüş ve yeni bir aşka yelken açmıştı.

VELAYETLERİNİ ALMAK İÇİN KOLLARI SIVADI!

Galatasaray’ın golcüsü Mauro Icardi Wanda'nın Arjantin'de açtığı boşanma davasının ardından kızları Francesca ve Isabella'nın velayetini almak için İstanbul Aile Mahkemesi'ne başvurdu. Wanda ile çocuklarının sağlıklı bir hayat geçiremeyeceğini öne süren Icardi, eşinin çocuklarına bakmasının da mümkün olmadığını belirtti.

ICARDI'DEN OLAY SÖZLER!

Arjantin basınına konuştuğu iddia edilen ünlü futbolcunun Wanda Nara ile ilgili, "Wanda'yı çıktığı çamurdan alıp elit seviyeye yükselttim. Şimdi tekrar çamurun içinde. Özüne geri döndü" ifadelerini kullandığı iddia edildi.