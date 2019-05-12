MAGAZİN

Mavi Işıklar’ın solisti Nejat Toksoy yoğun bakımda

MAGAZİN HABERLERİ  | 12.05.2019 09:35 | Son Güncelleme

Bir süredir kanser tedavisi gören 60'lar ve 70'lerin ünlü grubu Mavi Işıklar’ın kurucusu ve solisti Nejat Toksoy, özel bir hastanenin yoğun bakım servisine kaldırıldı.

Mavi Işıklar’ın solisti Nejat Toksoy yoğun bakımda

Uzun süredir kanserle mücadele eden Nejat Toksoy'un tedavisine evinde devam ediliyordu. Sanat camiasından duyurduğu ölüm ve hastalık haberleri ile 'felaket tellalı' lakabıyla anılan Onur Akay, durumu kötüye giden Nejat Toksoy'un, özel bir hastanenin yoğun bakım servisine kaldırıldığını yazdı.

Usta sanatçı, dün durumu biraz daha ağırlaştığı için makineye bağlandı.

5cd6a69066a97c5bb5f551d7

HEM KIZINI HEM EŞİNİ KAYBETMİŞTİ

Nejat Toksoy, 2010 yılında büyük acılar yaşamıştı. Kızı Derya Toksoy, 15 Nisan 2010 tarihinde 32 yaşında kansere yenik düşmüştü. Kasım 2010'da ise eşi Leyla Aksoy, kızının acısına daha fazla dayanamayarak beyin kanaması sonucu hayatını kaybetmişti.

PARTNER'Beren, Kenan’ı değil Efe’yi seviyor''Beren, Kenan’ı değil Efe’yi seviyor'
Bahçeli'ye yanıt! 'Kahraman değilim' dedi ve... Bahçeli'ye yanıt! 'Kahraman değilim' dedi ve...
'Cennet annelerin ayaklarının altında değil, tepesindedir''Cennet annelerin ayaklarının altında değil, tepesindedir'
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
mavi ışıklar Nejat Toksoy

En Çok Okunan Haberler

Bülent Arınç'tan İstanbul seçimi açıklaması

Bülent Arınç'tan İstanbul seçimi açıklaması

Süleyman Soylu'dan Ekrem İmamoğlu'na tepki!

Süleyman Soylu'dan Ekrem İmamoğlu'na tepki!

Cumhurbaşkanlığı'ndan seçim açıklaması: Suçüstü yakalandılar

Cumhurbaşkanlığı'ndan seçim açıklaması: Suçüstü yakalandılar

Binali Yıldırım'a sabah namazı çıkışı yoğun ilgi

Binali Yıldırım'a sabah namazı çıkışı yoğun ilgi

Bahçeli'ye yanıt! 'Kahraman değilim' dedi ve...

Bahçeli'ye yanıt! 'Kahraman değilim' dedi ve...

''Silahım olsa o hakemi vururdum''

''Silahım olsa o hakemi vururdum''

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Kuzgun dizisinde flaş ayrılık!

Kuzgun dizisinde flaş ayrılık!

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

Belçim Bilgin'den Yılmaz Erdoğan'a 4 milyonluk fatura

Belçim Bilgin'den Yılmaz Erdoğan'a 4 milyonluk fatura

'Alev alev yandığım doğru!' Bomba yorum

'Alev alev yandığım doğru!' Bomba yorum

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ünlü oyuncu Adem Yavuz Özata yaşamını yitirdi!

Herkes onu Kurtlar Vadisi'yle tanıdı! Kötü haber

Emina Jahovic eski aşkına mı döndü?

Yine mi Emina? "Gizlice görüşüyorlar"

Müjde Ar'dan Ekrem İmamoğlu'na destek

İmamoğlu açıklaması! 'Boykot listesi...'

Cem Yılmaz: Hayalim herkes herkesi sevsin

Bahçeli'ye yanıt! 'Kahraman değilim' dedi ve...

Elçin Sangu: Cennet annelerin ayaklarının altında değil, tepesindedir

'Cennet annelerin ayaklarının altında değil, tepesindedir'

Demet Akalın'ın göbeği tartışma yarattı! Bebek mi geliyor?

Demet Akalın'ın göbeği tartışma yarattı! Bebek mi geliyor?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.