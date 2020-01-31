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“Mavi Kuş” Konya Şehir Tiyatrosu’nda

KONYA HABERLERİ  | 31.01.2020 11:04 | Son Güncelleme

Sahnelediği nitelikli oyunlarla Konya sanat ve kültür hayatının vazgeçilmez bir unsuru haline gelen Konya Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, bu kez Türk edebiyatının yaşayan ustalarından Mustafa Kutlu’nun eseri “Mavi Kuş” adlı oyunu izleyiciyle buluşturuyor.Konya Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, Şubat ayında “Mavi Kuş” adlı tiyatro oyunuyla prömiyer yapacak.

“Mavi Kuş” Konya Şehir Tiyatrosu’nda

Sahnelediği nitelikli oyunlarla Konya sanat ve kültür hayatının vazgeçilmez bir unsuru haline gelen Konya Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, bu kez Türk edebiyatının yaşayan ustalarından Mustafa Kutlu’nun eseri “Mavi Kuş” adlı oyunu izleyiciyle buluşturuyor.
Konya Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, Şubat ayında “Mavi Kuş” adlı tiyatro oyunuyla prömiyer yapacak. Yeni sezonda birbirinden güzel oyunlarla tiyatro severlerin karşısına çıkan Konya Şehir Tiyatrosu, Türk edebiyatının yaşayan ustalarından Mustafa Kutlu’nun kaleme aldığı “Mavi Kuş” adlı eseri Şubat ayında Konyalı sanatseverlerle buluşturuyor. Özgür Kaymak tarafından oyunlaştırılan, yönetmenliğini Mustafa Uzman’ın yaptığı oyunda; tren istasyonuna gitmek üzere kasabanın tek otobüsü “Mavi Kuş”ta yolları kesişen toplumun farklı kesimlerinden yolcuların sürprizlerle dolu tuhaf yol hikayesi anlatılıyor.
Konyalı tiyatro severler “Mavi Kuş” oyununu, 3-4-10-11-17-18 Şubat tarihlerinde saat 20.00’de Selçuklu Kongre Merkezi’nde izleyebilecek.

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