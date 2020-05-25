Mavişehir’de taşkın önlenecek

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Gediz Deltası’nın başlangıcında yer alan Flamingo Doğa Parkı projesini yerinde inceledi. Mavişehir kıyı rehabilitasyonuyla beraber şehir içinde bir doğa parkı oluşturmayı hedefleyen projeyle kent merkezi Gediz Deltası ile birleşecek. Projeyle Mavişehir’deki deniz taşkınının da önüne geçilecek.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, belediye bürokratlarıyla Mavişehir’deki kıyı rehabilitasyonu ve Flamingo Doğa Parkı çalışmalarını yerinde inceledi. Başkan Soyer, “Gediz Deltası’nın UNESCO Dünya Doğa Mirası listesine alınması için resmi başvuruda bulunduk. Öte yandan, Gediz Deltası’nın güney kesimini kapsayan Güney Gediz Deltası projesiyle bir gözlem ve gezi rotası oluşturuyoruz. Deltanın başlangıç noktasını oluşturan Mavişehir’de ise Gediz’e bir koridor oluşturacak bir doğa parkı yapıyoruz. Binlerce canlı türüne ev sahipliği yapan ve kentin yanı başındaki bu doğal miras artık kent yaşamının bir parçası olacak” dedi.

Taşkın riski önlenecek

Karşıyaka’da Mavişehir kıyısında Peynircioğlu Deresi yakınındaki Deniz Kent Restoran önünden başlayıp kuzeye doğru “Mavi Ada” bölgesini de içine alarak devam eden ve 3-4 kilometrelik sahil hattını kapsayan kıyı rehabilitasyon projesiyle, kış aylarındaki taşkın riskinin sona erdirilmesi hedefleniyor. Bu kapsamda hem deniz suyu kabarmasıyla meydana gelebilecek taşkını hem de zemin altından deniz suyu geçişini engellemek için -3.50 m kotuna inen bir su kesici imalat yapılacak, ön kısımdaki kaya tahkimat ise dalga etkisinden alanı korumak üzere yeniden imal edilecek. Ayrıca deniz kenarında halkın rahatça dinlenebileceği doğal malzemelerden teraslar yapılacak.