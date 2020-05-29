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Mayıs ayının sonunda kar sürprizi

ÇANKIRI HABERLERİ  | 29.05.2020 14:54 | Son Güncelleme

Çankırı’nın Orta ilçesinin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.İlkbahar mevsiminin sonuna gelinirken Çankırı’da da hava mevsim normallerinin altında seyretmeye başladı.

Çankırı’nın Orta ilçesinin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.
İlkbahar mevsiminin sonuna gelinirken Çankırı’da da hava mevsim normallerinin altında seyretmeye başladı. Kent merkezinde birkaç gündür yüzünü gösteren soğuk ve kapalı hava, Orta ilçesinin yüksek kesimlerinde kendini kar yağışı olarak gösterdi. Kar yağışı sonrasında yollar ve bitkilerin üzerleri beyaz örtü ile kaplandı. Mayıs ayının bitmesine birkaç gün kala kar ile karşılaşan vatandaşlar ise önce şaşırdı ardından bu anları ölümsüzleştirdi.

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Çankırı Namaz Vakitleri 29 Mayıs Cuma

İmsak
03:19
Sabah
05:11
Öğle
12:48
İkindi
16:45
Akşam
20:15
Yatsı
21:59

Çankırı Nöbetçi Eczaneler29 Mayıs Cuma

Doğa Eczanesi
Cankirimerkez
Kent Eczanesi
Cankirimerkez
Akif Eczanesi
Atkaracalar
Çerkeş Eczanesi
Cerkes
Eldivan Eczanesi
Eldivan
Kaymakçı Eczanesi
Korgun
Kızılırmak Eczanesi
Kizilirmak
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