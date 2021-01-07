Mazgal hırsızları polisten kaçamadı

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’ndeki (ADÜ) mazgalları çalan 2 şüpheli Efeler İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri tarafından mazgalları satamadan yakalandı.

Olay, Aydın merkez Efeler ilçesinde ADÜ merkez kampüsündeki Tıp Fakültesi’nde dün akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ADÜ Tıp Fakültesi’nin yanında bulunan mazgallar kimliği belirsiz kişiler tarafından çalındı. Meydana gelen mazgal hızlığı ile ilgili olarak Efeler İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Hırsızların izini süren ekipler, hırsızlık olayını şüphelilerinin S.T. ve Y.K. isimli şahıslar olduğu tespit etti. Kalfaköy Mahallesi’nde ikamet ettiği öğrenilen şüpheliler çaldıkları mazgallarla birlikte yakalandı. Şüpheliler, polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak gerekli işlemlerin yapılması için karakola götürüldü.



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