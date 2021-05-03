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  4. Mbaye Diagne'nin golü West Bromwich Albion'a yetmedi

Mbaye Diagne'nin golü West Bromwich Albion'a yetmedi

03.05.2021 23:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere Premier Ligi'nin 34. hafta maçında West Bromwich Albion, sahasında Wolverhampton ile 1-1 berabere kaldı.

Mbaye Diagne'nin golü West Bromwich Albion'a yetmedi

Küme düşmeme mücadelesi veren West Bromwich, kritik mücadeleden istediğini alamadı ve karşılaşma 1-1 sona erdi.

Wolverhampton'ın golünü 45. dakikada Fabio Silva kaydetti. Ev sahibinin golü ise, devre arasında Galatasaray'dan kiralık olarak gelen Mbaye Diagne 62. dakikada kaydetti.

Milli futbolcumuz Okay Yokuşlu da karşılaşmaya ilk 11'de başladı ve 90 dakika forma giydi.

Bu sonucun ardından West Bromwich, puanını 26 yaptı ve kümede kalma şansını mucizelere bıraktı. Wolverhampton ise 42 puana yükseldi.

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Premier League Mbaye Diagne
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yeni sezonda gsdesin aslanım

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