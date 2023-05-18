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DİB MBSTS SINAV SONUCU 2023: DİB MBSTS sonuçları nasıl sorgulanır? İşte sonuc.osym.gov.tr sonuç sorgulama ekranı!

18.05.2023 10:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MBSTS sınav sonuçları ile ilgili son dakika açıklaması ÖSYM tarafından 18 Mayıs 2023 Perşembe günü yapıldı. 30 Nisan 2023 tarihinde uygulanan 2023 Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı’nın değerlendirme işlemlerinin tamamlandığı belirtildi. Birçok kişi internette "DİB MBSTS sonuçları açıklandı mı?" sorusunu araştırmaya devam ediyor. Peki, DİB MBSTS sonuçları nasıl öğrenilir? sonuc.osym.gov.tr ile sonuç sorgulama ekranına haberimizden ulaşabilirsiniz.

DİB MBSTS SINAV SONUCU 2023: DİB MBSTS sonuçları nasıl sorgulanır? İşte sonuc.osym.gov.tr sonuç sorgulama ekranı!

MBSTS sınav sonucu sorgulama ekranı internette araştırılıyor. ÖSYM'den yapılan son dakika açıklamasında 30 Nisan 2023 tarihinde uygulanan 2023 Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı’nın (DİB-MBSTS) değerlendirme işlemlerinin tamamlandığı ifade edildi. İşte, sonuc.osym.gov.tr ile DİB-MBSTS sonuç sorgulama ekranı...

ösym binası

2023 DİB MBSTS SINAV SONUÇLARI

MBSTS sınav sonuçları açıklandı.

ÖSYM'den yapılan açıklamada, 30 Nisan 2023 tarihinde uygulanan 2023 Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı’nın (2023-DİB-MBSTS) değerlendirme işlemlerinin tamamlandığı belirtildi.

ösym

MBSTS SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Adaylar, sınav sonuçlarına T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilmektedirler.

MBSTS SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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