DİB MBSTS SINAV SONUCU 2023: DİB MBSTS sonuçları nasıl sorgulanır? İşte sonuc.osym.gov.tr sonuç sorgulama ekranı!

MBSTS sınav sonucu sorgulama ekranı internette araştırılıyor. ÖSYM'den yapılan son dakika açıklamasında 30 Nisan 2023 tarihinde uygulanan 2023 Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı’nın (DİB-MBSTS) değerlendirme işlemlerinin tamamlandığı ifade edildi. İşte, sonuc.osym.gov.tr ile DİB-MBSTS sonuç sorgulama ekranı...
MBSTS sınav sonuçları açıklandı.
ÖSYM'den yapılan açıklamada, 30 Nisan 2023 tarihinde uygulanan 2023 Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı’nın (2023-DİB-MBSTS) değerlendirme işlemlerinin tamamlandığı belirtildi.
Adaylar, sınav sonuçlarına T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilmektedirler.