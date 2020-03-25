MCBÜ’de ilk gün 35 bin öğrenci uzaktan eğitime bağlandı

Manisa Celal Bayar Üniversitesinde (MCBÜ) 23 Mart tarihine başlayan uzaktan eğitim sistemine ilk gün 35 bin öğrenci katılım gösterirken, 500’ün üzerinde canlı yayın gerçekleştirildiği bildirildi.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi, eğitim ve öğretime, 23 Mart 2020 tarihinde uzaktan eğitim sistemiyle devam etmeye başladı. Pazartesi günü başlayan derslere ilk gün öğrencilerin yüzde 80’i katıldı. Öğrencilerin yoğun ilgisi ile başlayan eğitimin ilk günü, 35 bin öğrenci sisteme giriş yaptı ve 500’ün üzerinde canlı yayın gerçekleştirildi. Öğrencilerin hocaları ile online olarak ders işleme olanağı bulduğu sistemde şu an binin üzerinde kayıtlı ders videosu bulunuyor. Öğrenciler, online olarak derslere katılabildiği gibi tekrar amaçlı olarak kayıtlı videolardan da dersleri izleyebiliyor. Şu ana kadar teknik hiçbir sorunun yaşanmadığı sistem ile ilgili Manisa Celal Bayar Üniversitesi Bilgi İşlem Dairesi, öğrenci ve akademisyenlerine telefonla ve e-posta yolu ile destek veriyor.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ataç, yoğun katılımlarından dolayı öğrencilere, bu süreçte sistemi hızla hayata geçiren, sorunsuz çalışmasını sağlayan bilgi işlem dairesi çalışanlarına ve dersleri kesintisiz olarak online devam ettiren akademisyenlere teşekkür etti.

