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MEB 2024 SINAV UYGULAMA TAKVİMİ: İOKBS, LGS, ÖKBYS AÖL, AÖO, AÖIHL-MAÖL ve ehliyet sınavları ne zaman, hangi tarihte?

24.11.2023 15:25 | Son Güncelleme:
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MEB 2024 sınav uygulama takvimi açıklandı. Önümüzdeki yıl; ehliyet sınavı, İOKBS, LGS, ÖKBYS ve AÖL gibi sınavların hangi tarihlerde yapılacağını öğrenmek isteyenler arama motorlarında araştırma yapıyor. MEB 2024 sınav uygulama takvimi ile ilgili detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz. Peki, İOKBS, LGS, ÖKBYS AÖL, AÖO, AÖIHL-MAÖL ve ehliyet sınavları ne zaman, hangi tarihte? İşte ayrıntılar...

MEB 2024 sınav uygulama takvimi 24 Kasım 2023 Öğretmenler Günü'nün en çok araştırılan konu başlıkları arasında yer alıyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nin (ÖSYM) önümüzdeki seneye ilişkin sınav takvimini açıklamasının ardından Milli Eğitim Bakanlığı da (MEB) 2024 sınav tarihlerini yayımladı. İşte MEB 2024 sınav uygulama takvimi ile İOKBS, LGS, ÖKBYS AÖL, AÖO, AÖIHL-MAÖL ve ehliyet sınavlarının tarihleri...

MEB 2024 SINAV UYGULAMA TAKVİMİ

MEB1

MEBB2

Yurt Dışında Görevlendirilecek Okutman ve Öğretmenlerin Mesleki Yeterlilik Sınavı 2024 Yazılı Sınav/ e-Sınav 3 Şubat 2024

Açık Öğretim Ortaokulu II. Dönem Sınavı 2023-2024 AÖO/2 e-Sınav Mart 2024 Yazılı Sınav 16-17 Mart 2024

Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi - II. Dönem Sınavı 2023-2024 AÖL-AÖIHL-MAÖL/2 e-Sınav Mart 2024 Yazılı Sınav 16-17 Mart 2024

İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. Sınıflar ve Hazırlık Sınıfı) 2024/İOKBS Yazılı Sınav 21 Nisan 2024

Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezî Sınav (8.Sınıflar) 2024/MS Yazılı Sınav 2 Haziran 2024

Açık Öğretim Ortaokulu III. Dönem Sınavı 2023-2024 AÖO/3 e-Sınav Temmuz 2024

Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi - III. Dönem Sınavı 2023-2024 AÖL-AÖIHL-MAÖL/3 e-Sınav Temmuz 2024 Yazılı Sınav 20-21 Temmuz 2024

Açık Öğretim Ortaokulu I. Dönem Sınavı 2024-2025 AÖO/1 e-Sınav Aralık 2024

Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi - II. Dönem Sınavı 2024-2025 AÖL-AÖIHL-MAÖL/1 e-Sınav Aralık 2024 Yazılı Sınav 20-21 Aralık 2024

Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı 2024-ÖKBYS Sınav duyurusunda belirtilecektir.

Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri e-Sınavı 2024/MTSK e-Sınavı e-Sınav Haftanın 7 (Yedi) Günü 81 İl/İlçedeki e-Sınav Salonlarında, Randevulu Sistemle Gerçekleştirilecektir.

Kalfalık, Ustalık ve Usta Öğreticilik Teorik eSınavları 2024 e-Sınav Haftanın 7 (Yedi) Günü 81 İl/İlçedeki e-Sınav Salonlarında, Randevulu Sistemle Gerçekleştirilecektir.

Kıyı Emniyeti Amatör Telsizcilik e-Sınavı 2024 e-Sınav Haftanın 7 (Yedi) Günü 81 İl/İlçedeki e-Sınav Salonlarında, Randevulu Sistemle Gerçekleştirilecektir.

Kurum ve Kuruluşlarla Yapılacak Olan Protokollü Sınavlar e-Sınav/ Yazılı Sınav Sınav duyurularında belirtilecektir.

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