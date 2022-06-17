YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. MEB Çocuk Yaz Tatili Etkinlik Kitapları yayınlandı

MEB Çocuk Yaz Tatili Etkinlik Kitapları yayınlandı

17.06.2022 14:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bakanlıkça ilk kez hazırlanan, okuma metinleri, etkinlikler, oyunlar ve bulmacaların yer aldığı ilk ve ortaokul kitaplarına, "yardimcikaynaklar.meb.gov.tr" internet adresinden ulaşılabilecek

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından ilk kez hazırlanan "MEB Çocuk Yaz Tatili Etkinlik Kitapları" yayınlandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, ilk ve ortaokul öğrencilerinin eğlenerek öğrenmesini sağlamak, bilim ve teknolojiye olan meraklarını güçlendirmek ve doğayla ilgili farkındalıklarını artırmak amacıyla ilk kez hazırlanan etkinlik seti, ilkokul ve ortaokul kitaplarından oluşuyor.

İlkokul kitabında 36, ortaokul kitabında ise 35 konu başlığı altında okuma metinleri, etkinlikler, oyunlar ve bulmacalar yer alıyor.

Kitaplardaki 25 oyun ve bulmaca etkinliği, öğrencilerin çevrim içi uygulama yapabilmesi için etkileşimli olarak düzenlendi. Ayrıca 12 etkinlik de öğrencilerin daha kolay uygulama yapmasına imkan tanıyan videolarla desteklendi.

İlkokul 2, 3 ve 4'üncü sınıflar ile ortaokul 5, 6 ve 7'nci sınıf öğrencileri, kitaplara çevrim içi olarak "yardimcikaynaklar.meb.gov.tr" adresinden ulaşabilecek.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
TOSFED'in "Mobil Eğitim Simülatörü" yolculuğuna devam ediyorTOSFED'in "Mobil Eğitim Simülatörü" yolculuğuna devam ediyor
GÜNCELLEME - Kayseri'de eski sevgilisini öldüren zanlı ile eşi ve babası tutuklandıGÜNCELLEME - Kayseri'de eski sevgilisini öldüren zanlı ile eşi ve babası tutuklandı
İzmir'de 18 gün önce otomobilin çarptığı yaya yaşamını yitirdiİzmir'de 18 gün önce otomobilin çarptığı yaya yaşamını yitirdi
Anahtar Kelimeler:
Milli Eğitim Bakanlığı

Ankara Namaz Vakitleri 17 Haziran Cuma

İmsak
03:17
Sabah
05:12
Öğle
12:54
İkindi
16:52
Akşam
20:26
Yatsı
22:13
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Herkes inatla bu hatayı yapıyor: Dişlerinizi kaybedeceksiniz!

Herkes inatla bu hatayı yapıyor: Dişlerinizi kaybedeceksiniz!

Ünlü fenomen Türkiye’ye geldi! Yaşadıklarını anbean yayınladı

Ünlü fenomen Türkiye’ye geldi! Yaşadıklarını anbean yayınladı

Dünyaca ünlü parfümlerin en yakın ve ekonomik muadillerini keşfedin

Dünyaca ünlü parfümlerin en yakın ve ekonomik muadillerini keşfedin

Öğrencilerini soyup üstsüz poz verdirdi! “Her şey sanat için”

Öğrencilerini soyup üstsüz poz verdirdi! “Her şey sanat için”

İlaç gibi tarif: Zeytinyağıyla karıştırın

İlaç gibi tarif: Zeytinyağıyla karıştırın

Eviniz için multimedya destekli en iyi Android Akıllı TV çeşitleri

Eviniz için multimedya destekli en iyi Android Akıllı TV çeşitleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.