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MEB MAZERETE BAĞLI YER DEĞİŞTİRME BAŞVURU EKRANI: 2023 Öğretmenlerin mazeretli il içi ve iller arası yer değiştirme başvuruları ne zaman?

28.07.2023 13:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MEB'den öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme başvuru sürecine ilişkin açıklama geldi. Sağlık durumu da dahil olmak üzere, engellik, aile birlik ve can güvenliği gibi nedenlerden ötürü il içi - iller arası atama takvimi netleşti. Bahsi geçen işlemler iki aşamalı olarak gerçekleştirilecek. Peki, 2023 Öğretmenlerin mazeretli il içi ve iller arası yer değiştirme başvuruları ne zaman? İşte 2023 MEB mazerete bağlı yer değiştirme takvimi...

Mazerete bağlı il içi ve iller arası yer değiştirme başvuruları tarihleri MEB tarafından açıklandı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan bilgilere göre ilk etapta mazeret bildirilerek ön başvuru alınacak, ikinci etapta da tercih başvuruları gerçekleştirilecek. Birçok kişi internette "2023 2023 Öğretmenlerin mazeretli il içi ve iller arası yer değiştirme başvuruları ne zaman?" sorusuna yanıt arıyor. 2023 MEB mazerete bağlı yer değiştirme takvimi ve detaylar haberimizde...

MEB MAZERETE BAĞLI YER DEĞİŞTİRME BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Başvurular il içi ve iller arası atama ön başvuruları 7 - 14 Ağustos 2023 tarihleri arasında belgelerle birlikte mazeretler bildirilecek ve başvuru gerçekleşecek.

Öğretmenler ikinci aşamada 17 - 21 Ağustos 2023 tarihleri arasında tercih başvurusunda bulunacak.

MEB MAZERETE BAĞLI YER DEĞİŞTİRME BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Mazerete bağlı il içi ve iller arası yer değiştirme başvuruları “mebbis.meb.gov.tr” ya da “personel.meb.gov.tr” internet sitelerindeki “MEBBİS Mazeret Durumuna Bağlı Yer Değiştirme Başvuru Formu” doldurularak yapılacak ve belgeler eğitim kurumu müdürlüğüne teslim edilecek.

MEB MAZERETE BAĞLI YER DEĞİŞTİRME BAŞVURU EKRANI

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il içi yer değiştirme sonuçları öğretmen atama

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