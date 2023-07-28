MEB MAZERETE BAĞLI YER DEĞİŞTİRME BAŞVURU EKRANI: 2023 Öğretmenlerin mazeretli il içi ve iller arası yer değiştirme başvuruları ne zaman?

Mazerete bağlı il içi ve iller arası yer değiştirme başvuruları tarihleri MEB tarafından açıklandı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan bilgilere göre ilk etapta mazeret bildirilerek ön başvuru alınacak, ikinci etapta da tercih başvuruları gerçekleştirilecek. Birçok kişi internette "2023 2023 Öğretmenlerin mazeretli il içi ve iller arası yer değiştirme başvuruları ne zaman?" sorusuna yanıt arıyor. 2023 MEB mazerete bağlı yer değiştirme takvimi ve detaylar haberimizde...

MEB MAZERETE BAĞLI YER DEĞİŞTİRME BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Başvurular il içi ve iller arası atama ön başvuruları 7 - 14 Ağustos 2023 tarihleri arasında belgelerle birlikte mazeretler bildirilecek ve başvuru gerçekleşecek.

Öğretmenler ikinci aşamada 17 - 21 Ağustos 2023 tarihleri arasında tercih başvurusunda bulunacak.

MEB MAZERETE BAĞLI YER DEĞİŞTİRME BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Mazerete bağlı il içi ve iller arası yer değiştirme başvuruları “mebbis.meb.gov.tr” ya da “personel.meb.gov.tr” internet sitelerindeki “MEBBİS Mazeret Durumuna Bağlı Yer Değiştirme Başvuru Formu” doldurularak yapılacak ve belgeler eğitim kurumu müdürlüğüne teslim edilecek.