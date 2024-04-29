Mecidiyeköy’de akıl almaz olay: Oturma izni biten Kenyalı kadın soyunarak polise direndi

Arbedede polis ekibi, kadına üstünü örtmek için battaniye ile müdahale etti. Yaşananlar kameralara yansırken, soyunan kadının o anlarını uyarılara rağmen kayda alan iki şahıs ise polise hakaret ve iftirada bulununca gözaltına alındı.

Olay, dün saat 13.00 sıralarında Şişli Mecidiyeköy metro istasyonunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre öğle saatlerinde kimlik kontrolü yapan polis ekibi, Kenya uyruklu bir kadını durdurdu. Ancak oturma izni biten ve üstünde pasaportu olmayan kadın, polise tartışmaya başladı. O esnada kadına gözaltına alınmamak için soyunmaya başladı. İç çamaşırıyla kalan kadına, kadın polis memurları üstünü örtmek için battaniye ile müdahale etti.

OTURMA İZNİ BİTİNCE SOYUNARAK POLİSE DİRENDİ

Kadın gözaltına alınacağı esnada metro istasyonundaki iki şahıs, o anları kayıt altına almaya başladı. Polise çeşitli iftira ve hakaretlerde bulunan iki şahıs, uyarılara rağmen izinsiz olarak kayıt almaya devam edince polis tarafından gözaltına alındı. Pasaportu olmayan ve oturma izni biten kadın, emniyette ifadesinin alınması ve adli işlemlerinin yapılması sonrasında sınır dışı işlemlerinin tamamlanması için geri gönderme merkezine gönderildi.

İZİNSİZ KAYIT ALAN İKİ ŞAHIS GÖZALTINA ALINDI

Kadın ayrıca kendisini izinsiz kayıt altına alan iki şahıstan da şikayetçi oldu. Gözaltına alınan iki şahıs, E.V. ve kadın E.E.’nin emniyette çeşitli suçlardan 12 adet kaydı olduğu ortaya çıktı. Şahısların adliyeye sevk edileceği öğrenildi.





