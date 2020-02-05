Meclis üyeleri huzur haklarını depremzedelere bağışladı

Körfez Belediyesi meclis üyeleri, tüm partilerin ortak önergesi ile şubat ayı huzur haklarını depremzedelere bağışlama kararı aldı.

Körfez Belediyesi’nin şubat ayı meclis toplantısı gerçekleştirildi. Başkan Şener Söğüt başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda 9 gündem maddesi görüşüldü. Meclis salonunda gerçekleştirilen toplantı öncesinde konuşan ve Suriye’de hain saldırı sonrası şehit olan askerlerimize değinen Başkan Şener Söğüt, “Onlar ülkemizin güvenliği için Suriye’nin kuzeyinde görev yaparken şehit oldular. Umuyoruz ki; özellikle orada Mehmetçiğimiz oranın güvenliğini sağlar ve görevini başarıyla tamamlarlar. Şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum” dedi.

Basit ve cahilce hareketler

Avrupa Parlamentosunda (AP) ırkçı Yunan milletvekilinin Türk Bayrağına yönelik saldırısına da tepkisini dile getiren Başkan Şener Söğüt, “Bunlar basit, cahilce hareketlerdir. Hiç kimse bizim al yıldızlı şanlı bayrağımızı göklerden indiremez. Gökyüzüne baktıklarında hilali yıldızı görmeye devam edeceklerdir” dedi.

Devletimiz tüm gücüyle orada

Elazığ’da yaşanan deprem sonrasında Körfez’den 1 tır dolusu yardımla bölgeye gittiklerini belirten Başkan Şener Söğüt, “Elazığ’da yaşanan depremin üzüntüsünü birlikte yaşadık. Bir an önce yaralar sarılacak, yaralı vatandaşlarımız da sağlıklarına kavuşacaktır. İlçe bazında bir kampanya başlatmıştık. Bu kampanyaya Körfez halkımız, STK’larımız sahip çıktı ve toplanan 1 tır dolusu yardımı Elazığ’a gönderdik. Bizler de Elazığ’a gittik. Orada bizzat AFAD’a yardımları teslim ettik. Yine orada depremzedelerle bir araya geldik. Bakanlarımız ile görüştük ve değerlendirmelerde bulunduk. Taziye ziyaretlerimiz de oldu. Devletimiz tüm gücüyle orada ve Elazığ halkının yanında” ifadelerini kullandı.

Kampüs 6 bin öğrenciye ulaşacak

Başkan Şener Söğüt’ün ardından gündem görüşmelerine başlandı. Üniversite binasının altında yer alan ve mülkiyeti Körfez Belediyesi’ne ait olan bazı bölmelerin bedelsiz olarak 10 yıllığına üniversiteye devredilmesi noktasındaki komisyon raporu da görüşüldü. Başkan Şener Söğüt, yeni dönemde 6’ya yakın meslek yüksek okulunun kampüse geleceğini belirterek, “Bir sonraki dönem de 4 yıllık Ulaştırma ve Lojistik Yüksek Okulu’nu kazandırmış olacağız. Öğrenci sayımız da 5-6 bin civarında olacak” dedi.

İlimtepe bölgesine lise

İlimtepe bölgesine bir lise kazandırılması yönündeki girişimler hakkında da bilgi veren Başkan Şener Söğüt, “Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile görüşme halindeyiz. Biz kendilerine Yarımca-İlimtepe yolundan çıktığınızda solda yapılan futbol sahası olarak planlanan alanı gösterdik, beğendiler. Bu bölgeye TOKİ şimdi 1500 sosyal konut yapılacak ve nüfus ta artacak. Tabi bölgede TOKİ daha sonra da konut yapmaya devam edecek. Öğrenci sayısı azlığı gibi problemler de haliyle ortadan kalkacak. Bunları da görüştük. Bizden talepte bulunacaklar bizler de tahsisi yapacağız” dedi.

Huzur hakları depremzedelere

Gündem maddelerinin tek tek görüşülerek karara bağlandığı toplantı sonrasında dilek ve temenniler kısmına geçildi. Meclis üyeleri, ortak önerge ile şubat ayı huzur haklarını depremzedelere bağışlama kararı aldı. Başkan Söğüt, daha sonra dilek ve temenniler kısmında meclis üyelerinden gelen soruları tek tek cevapladı. Mart ayı meclis toplantısının da 3 Mart Salı günü saat 15.00’te yapılması kararlaştırıldı.

