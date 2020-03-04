Meclis üyelerinden askerler için dua

Adıyaman Belediyesi meclis üyeleri Mart ayı toplantısına, Suriye’nin İdlib kentinde rejim askerleri tarafından düzenlenen saldırıda şehit düşen askerlerimiz için saygı duruşunda bulunup, dua ederek başladı.

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç başkanlığında, İdlib şehitleri için saygı duruşu, İstiklal Marşı’nın okunması ve Kur-an’ı Kerim tilavetiyle başlayan Mart ayı meclis toplantısının açılış konuşmasını yapan Başkan Kılınç, “İdlib’te hain saldırıda şehit düşen askerlerimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza başsağlığı diliyorum. Allah, devletimize ve milletimize zeval vermesin” dedi.

Belediye Meclis Üyesi Mustafa Arslan tarafından gerçekleştirilen Kur-an’ı Kerim tilavetinden sonra, Belediye Meclis Katip Üyesi Saliha Diler tarafından İdlib şehitleri için belediye meclis üyeleri adına hazırlanan bildiri okundu.

Diler, “Komşumuz Suriye’nin yaklaşık dört milyon insanın yaşadığı İdlib bölgesinde hiçbir insan hakları kriteri göz önünde bulundurulmadan, çocuk, kadın gözetmeden, okul hastane ayırımı yapmadan halkı zalimce katledenlere karşı mazlum halkı korumak ve barışı tesis etmek için bölgede görev yapan kahraman askerlerimize 27 Şubat 2020 tarihinde İslam âleminin manevi havasının idrak ettiği Mübarek Regaip Kandili gecesinde kalleşçe ve haince Rusya ve yandaş destekli rejim güçleri tarafından saldırıda bulunulmuştur.

Rusya destekli rejim güçleri tarafından kalleşçe ve haince havadan yapılan saldırı sonucu çok sayıda askerimizin şehit edilmesi hepimizin ciğerini yakmış, ülke olarak bizleri derinden yaralamıştır.

Kahraman askerlerimize yapılan kalleş ve hain saldırıyı yapan Rusya destekli rejim güçlerini ve diğer yandaşlarını şiddet ve nefretle kınıyor, şehit olan askerlerimizi rahmetle anıyor, başta aileleri olmak üzere tüm yakınlarına başsağlığı ve sabr-ı cemil diliyoruz. Ayrıca söz konusu kalleş ve hain saldırıda yaralanan tüm kahraman askerlerimize Allah’tan acil şifalar ve ecr-i cezil dileklerimizi iletiyoruz.

Rusya destekli rejim güçleri tarafından kalleşçe ve haince yapılan saldırı sonucu şehit edilen kahraman askerlerimiz arasında hemşehrimiz İskan Uzman Onbaşı Mehmet Orhan’da şahadete ermiştir. Şehidimizin ailesine ve yakınlarına başsağlığı ve sabr-ı cemil diliyorum.

Bu aziz vatanı korumak, İslam’ın sancağını dalgalandırmak için canını feda eden bütün şehitlerimizin ruhu şad olsun. Bu menfur ve alçak saldırıda yaralanan kahraman gazilerimize Allah’tan acil şifalar diliyoruz” diye konuştu. Bildiri sonunda Mart ayı toplantısına geçildi.

