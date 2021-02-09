Mecliste gündem maddelerinin yarısı iade edildi

Adana Büyükşehir Belediye Meclisi Şubat ayı ikinci oturumunda görüşülen 12 maddeden yarısı ilgili müdürlüğe ve komisyona geri iade edildi.

Adana Büyükşehir Belediye Meclisi, Meclis 1. Başkanvekili Mustafa Bayar, katipler Sevil Can ve Rafet Avan tarafından açıldı.

Gündem dışı ilk sözü alan MHP Grup Başkanvekili Cemal Demirdağ, 52 yıl önce Adana’da kurulan partisinin bu 52 yılda milletin yüzünü kara çıkarmadığını ifade ederek, ”İnşallah önümüzdeki 52 yılda da kara çıkarmayacağız” dedi.

MHP’li Abdullah Kaçar’da konuşmasına Karaisalı ve Çukurova’ya bağlı kırsal mahallelerdeki bozuk yol sorunların dile getirdi. Kaçar, ”Bucak-Kıllı Cami, Karaisalı içinden geçen Büyükşehire ait Çevreyolu, Kocaveliler-Kaksan arası, Bekirli-Körüklü arası, Salbaş-Karakuyuı ve Fadıl Yarması-Salbaş arası yollar acilen yapılmalıdır” diye konuştu.

Daha sonra gündemlerle geçildi. Görüşülen 12 maddeden yarısı ya müdürlüğüne veya geldiği komisyona geri iade edildi.

CHP Grup Başkanvekili Serdar Seyhan, iadeler konusuna açıklık getirerek, “Hukuki gerekçelerle gündemin 14. maddesi gibi yasal olarak geri iade ediyoruz. Diğerleri herhangi bir yasal zorunluluğu gerektirmeyen ancak uzun uzadıya komisyonlarda tartışmalar sonrasında, ya oy çokluğuyla, ya oy birliğiyle ya da karşı oylarla geçen gündem maddeleridir. Biz bu gündem maddelerinin komisyonda tartışıyoruz. Gruplar kendi parti grup toplantılarında da tartışıyorlar. Ya kabul ya da ret olarak kararlar çıkıyor. Bazen oy birliğiyle geçen maddeleri de iade edebiliyoruz, bu konuda grup başkanvekilleriyle bir yanlışı görebiliyoruz. Ama bazen bir grubun veya iki grubun mutabık kalmadığı maddeleri geri gönderebiliyoruz. Sıkıntılı oluyor. Ama mecliste bütünlüğü bozmamak adına yeniden bir fikir birliği içerisinde gelmek adına bunların geri iadesi konusunda biz de katılıyoruz” dedi.

Adana Büyükşehir Belediye Meclisi çalışmalarına yarın saat 13.00’te devam edecek.

