"Medeniyetler Beşiği"nde güvercin tutkunlarını kıskandıracak "güvercinlik" hassasiyeti

Selçuklu/Şeddadi egemenliği sonrasında Gürcüler, ardından Moğollar'ın sahip olduğu Ani, kesintisiz 80 yıllık İlhanlı egemenliği sonrasında Altınordulular, Celayirliler, Karakoyunlular, Timurlular, Akkoyunlular, Avşarlı Sevindik Han, Osmanlılar ve Rus Çarlığı hakimiyetine girdi.

Tarihte "Binbir kiliseli kent", "40 kapılı kent", "100.000 nüfuslu kent", "Medeniyetler Beşiği" olarak anılan ve 2016'da UNESCO Dünya Miras Listesi'ne alınan Ani, 16 Ağustos 1064'te Sultan Alparslan tarafından fethedildi.

Urartu, İskit, Pers, Makedon, Slevkos, Arşaguni, Sasani ve Kamsaragan egemenliğinin ardından 643 yılında İslam ordularınca ele geçirilen, Türkiye-Ermenistan sınırını oluşturan Arpaçay Nehri'nin iki derin darboğazının ortasında yer alan Ani, 884-1045 yılları arasında Bagratlılar, 1045-1064 yılları arasında Bizanslılar tarafından yönetildi.

Ani, son olarak 1920'de Türkiye Cumhuriyeti topraklarının bir parçası oldu.

85 hektarlık alana kurulu kentte onlarca medeniyet yaşam bulurken 970-1320 tarihleri arasında Ermenice, Yunanca, Türkçe, Arapça, Gürcüce, Farsça olmak üzere en az altı dil konuşulurken Hristiyan ve Müslümanlar da yan yana yaşadı.

Orta Çağ'da Doğu ile Batı arasında yapılan çok boyutlu alışverişin kalbi olan Ani'de, ticari hareketlilik Çin, Hindistan, Rusya, Avrupa ve Afrika'ya uzanıyor, Mısır pamuğuyla Çin ipeği Ani pazarlarında satılıyordu.

Ani'den günümüze, surlar, cami, katedral, saray, kiliseler, manastırlar, ateşgede, hamam, köprü ve bir bölümü yıkılmış kapalı pasajdan oluşan yaklaşık 25 kadar önemli yapı ayakta kaldı.

- Asırlar öncesinde güvercinler için yapılan yuvalar ilgi görüyor

Orta Çağ'da Ani nüfusunun önemli bir bölümünün yaşadığı 5 vadinin 32 bölgesindeki 1500'e yakın yeraltı yapısı geçmişe ışık tutuyor.

Bu yapılar içerisinde Ani'nin batısındaki Bostanlar deresinin karşı kıyısında yer elan bir tepede, yanardağların püskürttüğü kül, kum ve lav parçacıklarından oluşan, çoğunlukla açık renkli, hafif gözenekli bir tür çökelti taşı olan tüfün oluşturduğu kayalıkların içine oyulmuş güvercinlikler hayranlık uyandırıyor.