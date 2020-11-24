MediaMarkt’ta "Şahane Cuma" şahane indirimlerle başladı

İSTANBUL (AA) - MediaMarkt'ın 29 Kasım'a kadar sürecek "Şahane Cuma" kampanyası ile hem MediaMarkt mağazalarında hem de mediamarkt.com.tr’de teknolojiseverlere her kategoride indirimler sunulacak.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, MediaMarkt, kasım ayı boyunca sunduğu "Şahane" fırsatların en büyüğünü "Şahane Cuma" kampanyası ile kutlamaya hazırlanıyor. Kasım ayı boyunca teknolojiseverlerin tüm elektronik ürün ihtiyaçlarını avantajlı fiyatlarla karşılayan MediaMarkt, bugünden itibaren "Şahane Cuma" fırsatlarını başlattı.

Cep telefonlarından tabletlere ve bilgisayarlara, akıllı saatlerden kulaklıklara, beyaz eşyalardan küçük ev aletlerine, bilgisayar bileşenlerinden oyun konsollarına kadar on binlerce üründe indirimler sunan MediaMarkt, "Şahane Cuma" kampanyasını 29 Kasım tarihine kadar da sürdürecek.

- Şahane Cuma’da şahane ödeme fırsatları

Tüketicilere her koşulda en iyi fırsatı sunmayı hedefleyen MediaMarkt, gerçekleştirdiği iş birlikleri ile de "Şahane Cuma" kampanyasını güçlendiriyor. Buna göre 30 Kasım tarihine kadar İş Bankası/Maximum ile yapılacak 1.000 TL ve üzeri üçüncü alışverişe 300 TL MaxiPuan verilecekken yine 30 Kasım tarihine kadar GarantiPay ile mediamarkt.com.tr’den yapılacak her 800 TL ve üzeri GarantiPay harcamasına 50 TL Bonus verilecek. Bunlarla birlikte 26-30 Kasım tarihlerinde de Yapı Kredi /World Mobil’e özel mediamarkt.com.tr’de 2 bin TL ve üzeri alışverişlere 150 TL Worldpuan hediye edilecek.