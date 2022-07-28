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Medipol Başakşehir, Atabey Çiçek'i Bandırmaspor'a kiraladı

28.07.2022 16:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Medipol Başakşehir, Atabey Çiçek'i Bandırmaspor'a kiraladı

İSTANBUL (AA) - Medipol Başakşehir, 27 yaşındaki futbolcu Atabey Çiçek'in, Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Bandırmaspor'a kiralandığını duyurdu.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Atabey Çiçek, 2022-2023 sezonunun sonuna dek kiralık olarak Bandırmaspor forması giyecek. Sözleşmenin kulübümüz ve Atabey Çiçek için hayırlı olmasını temenni eder, futbolcumuza yeni kulübünde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

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