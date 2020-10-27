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Medipol Başakşehir'in konuğu PSG

BASKETBOL HABERLERİ  | 27.10.2020 11:28 | Son Güncelleme

UEFA Şampiyonlar Ligi H grubunda temsilcimiz Medipol Başakşehir ikinci maçında 28 Ekim Çarşamba günü Paris Saint-Germain'i konuk edecek. 20.55'te başlayacak zorlu karşılaşma öncesinde temsilcimizde 4 eksik var...

Medipol Başakşehir'in konuğu PSG

Turuncu lacivertliler, devler liginin son finalisti yıldızlar topluluğu Paris Saint-Germain'i misafir edecek.

H grubunda iki takımın da puanı bulunmuyor.

Temsilcimiz ilk maçında deplasmanda Leipzig'e 2-0 yenilirken, Fransız ekibi kendi sahasında Manchester United'a 2-1 kaybetti.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.55'te başlayacak.

Mücadeleyi İsveç Futbol Federasyonundan Andreas Ekberg yönetecek.

H Grubundaki diğer maçta ise Manchester United ile Leipzig karşılaşacak.

Başakşehir'de 4 futbolcunun sakatlığı var.

Nacer Chadli, Junior Caiçara, Uğur Uçar ve Okechukwu Azubuike bu müsabakada forma giyemeyecek.

Paris Saint-Germain'de de önemli eksikler var.

Sakatlıkları devam eden; Marco Verratti, Leandro Paredes, Mauro Icardi, Julian Draxler ve Juan Bernat temsilcimiz karşısında görev yapamayacak.

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