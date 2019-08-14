Medipol Başakşehir lige döndü

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Yunanistan'ın Olympiakos takımına elenen Medipol Başakşehir, Süper Lig'in ilk haftasında 18 Ağustos Pazar günü Yeni Malatyaspor'la deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.
Sakatlığı geçen Alexandru Epureanu'nun antrenmanın tamamında takımla çalıştığı aktarıldı. Medipol Başakşehir, Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarını yarın 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yapacağı antrenmanla sürdürecek.
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