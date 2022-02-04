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Medipol Başakşehir yarın Fenerbahçe'ye konuk olacak

04.02.2022 10:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Medipol Başakşehir yarın Fenerbahçe'ye konuk olacak

İSTANBUL (AA) - Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında yarın deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak.

Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak mücadelede hakem Yaşar Kemal Uğurlu düdük çalacak.

Bir maçı eksik olan ve son 4 maçını kazanamayan turuncu-lacivertli ekip, haftaya 34 puanla 8. sırada giriyor. Fenerbahçe ise 37 puanla 5. sırada yer alıyor.

Turuncu-lacivertli ekipte sakatlığı süren kaptan Mahmut Tekdemir bu mücadelede forma giyemeyecek.

Bu sezon üçer sarı kart gören Youssouf Ndayishimiye, Stefano Okaka, Fredrik Gulbrandsen, Tolga Ciğerci ve Leonardo Duarte ise ceza sınırında bulunuyor.

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