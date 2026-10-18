Meğer Hacıosmanoğlu Montella'ya talimat vermiş! "Onu milli takıma almayacaksın"

A Milli Takım'da yaşanan gelişmelerin ardından Berke Özer'in kamptan ayrılmasıyla ilgili dikkat çeken ayrıntılar gündeme geldi. Gazeteci Aydın Cingöz, genç kalecinin kadrodan uzak kalmasının nedenlerini ve kampta yaşanan tartışmanın perde arkasını anlattı.

Gazeteci Aydın Cingöz'ün aktardığı bilgilere göre Berke Özer'in milli takıma davet edilmemesinde Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun tutumu etkili oldu. Cingöz, Hacıosmanoğlu'nun kampı terk eden futbolcuların bir daha milli takıma çağrılmaması gerektiğini savunduğunu belirtti.

"HACIOSMANOĞLU BİR DAHA ÇAĞIRMAYIN DİYOR"

"Berke Özer'in milli takıma alınmamasının nedeni İbrahim Hacıosmanoğlu. Adamlar meseleye şöyle bakıyor. Montella beni arayabilirdi falan dedi ya, aslında beklenti Berke'nin kamuoyu önünde özür dilemesiydi. Ama oradaki asıl beklenti Montella'nın değil. İbrahim Hacıosmanoğlu, kamptan ayrıldıktan sonra diyor ki kardeşim milli takım kampı terk edilemez. Bunu yapan oyuncular bir daha kadroya alınmasın."

KAMPI TERK ETME NEDENİ...

Aydın Cingöz, Berke Özer'in kamptan ayrılmasına yol açan sürecin de ayrıntılarını paylaştı. Amerika'da oynanan hazırlık maçlarında görev alan kalecinin, sonraki karşılaşmalarda da forma giymesinin beklendiği öne sürüldü. Ancak teknik heyetin Uğurcan Çakır'ı oynatma kararı aldığı ve bu durumun Berke Özer'in tepkisine neden olduğu belirtildi.

"OYNATMAYACAKSANIZ NİYE ÇAĞIRDINIZ!"

"Olay da şöyle oluyor. Bizim Amerika'da oynadığımız hazırlık maçları vardı ya. Orada Berke görev alıyor. Sonra dönüşte bizim Bulgaristan maçları falan vardı. Uluslar Ligi olması lazım. Orada normalde aslında Berke'nin oynaması bekleniyor. Uğurcan Çakır'ı oynatacağız diye karar çıkıyor. Berke de oynatmayacaksanız niye çağırdınız, sakatlığım vardı kulübümde tedavi olurdum diyor. Buna kızıp milli takım kampını terk ediyor. Sordum olay bu dediler."

Berke Özer'in kampı terk etmesinin ardından yaşanan bu gelişmelerin, genç kalecinin milli takım kadrosundan uzak kalmasında etkili olduğu ileri sürüldü.