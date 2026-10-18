Osimhen'in kalbindeki yara! Meğer Lille-Galatasaray maçı onun için bambaşka anlamdaymış

Galatasaray'ın yıldız golcüsü Victor Osimhen, Lille'de forma giydiği dönemde babasının vefatıyla yaşadığı büyük acıyı anlattı. COVID-19 salgını sırasında Fransa'da mahsur kaldığını belirten Nijeryalı futbolcu, babasına veda edememenin kendisinde derin bir suçluluk duygusu yarattığını söyledi.

OSIMHEN'İN LILLE DÖNEMİNDE YAŞADIĞI BÜYÜK ACI

Victor Osimhen, Lille'e transfer olduktan sonra babasının sağlık durumunun giderek kötüleştiğini anlattı. COVID-19 salgınının başlangıcında babasının hastaneye kaldırıldığını belirten yıldız futbolcu, Fransa'da tek başına kaldığını ve Nijerya'ya dönebilmek için büyük çaba harcadığını ifade etti.

Havalimanlarının kapalı olduğu dönemde özel uçuş ayarlamak için menajeriyle defalarca görüştüğünü söyleyen Osimhen, iniş izni dahi aldığını ancak ülkesine gitmek için kulübünün ve menajerinin onayını beklediğini dile getirdi.

Yaşadığı çaresizliği anlatan Osimhen, şu ifadeleri kullandı:

“Lille'e transfer olduğumda babamın sağlığı iyice bozulmaya başladı. Sürekli uzaktaydım. Sonra COVID'in başlarında hastaneye kaldırıldı. Ben Fransa'da tamamen yalnız kalmıştım. Futbol durmuştu, havalimanları kapalıydı. Nijerya'ya özel bir uçuş ayarlaması için menajerimi arayıp duruyordum. Hatta havacılık otoritelerinden iniş izni bile almıştım. Tek ihtiyacım olan şey, kulübün ve menajerimin gitmeme izin vermesiydi.”

“BEKLİYORDUM, AMA BABAM GİDEREK KÖTÜLEŞİYORDU”

Babasının durumunun her geçen gün ağırlaşmasıyla birlikte büyük bir endişe yaşadığını söyleyen Osimhen, sürekli telefonla aradığını ve ülkesine gidebilmek için yalvardığını anlattı. Ancak o dönemde kendisiyle bir transfer sürecinin de konuşulduğunu ve bu nedenle bekletildiğini belirtti.

Osimhen, futbolun iş dünyasıyla ilgili acı yüzüyle o dönemde karşılaştığını vurgulayarak eski menajerinin kendisine sürekli beklemesini söylediğini aktardı.

“Bekliyordum, bekliyordum, bekliyordum. O ise giderek kötüleşiyordu. Sonra paniklemeye başladım. Her saat başı arıyor, yalvarıyordum.

Ama işte o zaman futbolun karanlık yüzünü anlamaya başladım. İş tarafını. Olay şu ki, beni satmak istiyorlardı. Bir transfer konuşuluyordu. Bu yüzden eski menajerim bana sürekli, ‘İşler karmaşık. Bekle. Sadece bekle’ diyordu.”

BABASININ ÖLÜM HABERİNİ 20 CEVAPSIZ ARAMAYLA ÖĞRENDİ

Osimhen, hayatının en acı anlarından birini ise babasının vefat haberini aldığı gün yaşadı. Bir sabah duş almak için telefonunu bıraktığını, geri döndüğünde ailesinden çok sayıda cevapsız arama gördüğünü anlatan yıldız futbolcu, kardeşini görüntülü aradığında aldığı haberle yıkıldığını söyledi.

Yaşadığı anı unutamadığını belirten Osimhen, şunları dile getirdi:

“Duştan çıktım, yatağımın yanında her zaman duran annemin bir fotoğrafı vardı. Fotoğrafa baktım ve içime bir his çöktü. Ağlamaya başladım. Şunu düşündüm: Bir şeyler yolunda değil. Hiç değil.

Aşağı indim ve ailemden 20 cevapsız arama olduğunu gördüm. Kardeşimi FaceTime'dan geri aradım ve bana, ‘Kaybettik’ dedi. Sonra kamerayı çevirdi ve babamı gösterdi. ‘Veda etmen lazım…’”

Babasını kaybettiğini öğrenmesinin ardından kontrolünü kaybettiğini anlatan Osimhen, büyük bir yıkım yaşadığını ifade etti. Fransa'daki komşularının sesleri duyarak kendisini kontrol etmeye geldiğini ve bir komşusunun saatlerce yanında kalarak sakinleşmesine yardımcı olduğunu söyledi.

“BABAMIN YANINDA OLMAYAN TEK KİŞİ BENDİM”

Osimhen'in en çok zorlandığı konulardan biri de babasının son anlarında ailesinin yanında bulunamaması oldu. Babasının diğer çocuklarının ve torunlarının yanında olduğunu ancak kendisinin orada bulunamadığını belirten Nijeryalı futbolcu, bu durumun içinde derin bir suçluluk duygusu yarattığını anlattı.

Yıldız golcü, yaşadığı öfkeyi ve futbolu bırakmayı düşündüğü dönemi şu sözlerle aktardı:

“İçimi en çok acıtan şey suçluluk duygusuydu. Çünkü babamın bütün çocukları ve torunları yanındaydı. Yanında olmayan tek kişi bendim.

Çok öfkeliydim. Patladım. Şöyle düşündüm: ‘Eğer futbol buysa, ne anlamı var? Ben sadece ailemin yanında olmak istiyorum.’”

Babasının cenazesine katılmak için eski menajerini aradığını söyleyen Osimhen, kendisine cuma günü Fransa'ya dönmesi gerektiğinin söylenmesine de tepki gösterdi. O sırada futbolun kendisi için önemini tamamen yitirdiğini ve eve döndüğünde bir daha sahaya çıkmayabileceğini düşündüğünü belirtti.

“GERÇEKTEN KAYBETMEK ÇOK DERİN BİR ŞEY”

Osimhen, yaşadığı zorlukların yalnızca yoksulluk ya da imkânsızlıklarla sınırlı olmadığını vurguladı. Elektriksiz büyümek veya bir çöplüğün yanında yaşamak gibi deneyimlerin ötesinde, gerçek kaybın kendisinde çok daha derin izler bıraktığını dile getirdi.

Nijeryalı yıldız, sözlerini şu ifadelerle tamamladı:

“İnsanlara hep söylerim: ‘Her şeyi gördüm, kardeşim. Gerçekten her şeyi gördüm.’ Ama bunu söylediğimde ne demek istediğimi tam anlamıyla anlamıyorlar.

Sadece bir çöplüğün yanında büyümekten bahsetmiyorum. Elektriksiz büyümekten de bahsetmiyorum. Gerçekten kaybetmekten bahsediyorum. Bu çok derin bir şey.”

LİLLE MAÇINA BÖYLE HAZIRLANIYOR...

Osimhen'in anlattıkları, yıldız futbolcunun Lille döneminde yaşadığı ailevi acıyı ve babasının vefatının ardından geçirdiği zorlu süreci bir kez daha gözler önüne serdi. Öte yandan, Galatasaray’ın Lille deplasmanında oynayacağı karşılaşma öncesinde Osimhen’in açıklamaları gündeme oturdu. Nijeryalı golcünün sözleri, eski takımına karşı sahaya hangi psikolojiyle çıkacağına dair de fikir verdi.