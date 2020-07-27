MEGSAŞ bayramda 18 ekmek satış noktasıyla hizmet verecek

Malatya Büyükşehir Belediyesi MEGSAŞ Ekmek Fabrikası Kurban Bayramı tatil süresince ekmek üretmeye devam edecek.

Büyükşehir Belediyesi, Bayram’da 7/24 çalışacak. MEGSAŞ Ekmek Fabrikası durmaksızın ekmek üretip, Malatya’nın değişik bölgelerinde bulunan 18 ekmek satış büfesinde Malatyalılara ulaştıracak.

MEGSAŞ Gıda Mühendisi Murat Koşar, Kurban Bayramı tatili nedeniyle yapılan hazırlıklar hakkında bilgiler verdi. Mühendis Koşar, insan eli değmeden hijyenik ortamda üretilen ekmek ve unlu malulleri, Malatya halkının en ucuz şekilde tüketilmesini sağladıklarını söyledi.

Vatandaşların mağdur edilmemesi için gerekli planlamaların yapıldığını belirten Gıda Mühendisi Murat Koşar, “Kurban bayramı süresince 19 ekmek satış büfemizden 18’i hizmet vermeye devam edecek. Bayram süresince hizmet verecek olan ekmek satış büfelerimiz, Çevreyolu, Dörtyol, Battalgazi, Akpınar, Eski Devlet Hst. Kernek, Emeksiz, Toki 1. Etap, Toki 2. Etap, Toki-3. Etap, Eski Beydağı Devlet Hst., Sıtmapınarı, Yeni İlçe Garajı, Yeni Cami, Doğu Garajı, Eski Belediye Arkası, Nikah Sarayı ve Fabrika Büfe” şeklinde konuştu.



