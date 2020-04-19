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Mehmet Akif Ersoy Caddesi yenileniyor

ADIYAMAN HABERLERİ  | 19.04.2020 18:08 | Son Güncelleme

Adıyaman’ın Kahta Belediyesi ilçenin en işlek caddelerinden biri olan Mehmet Akif Ersoy Caddesini yeniliyor.Yaklaşık 1 kilometre uzunluğunda 11 metre genişliğinde olan Mehmet Akif Ersoy Caddesinde yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Kahta Belediye Başkanı Yusuf Turanlı, çalışmalar hakkında birim amirlerinden bilgi aldı.Caddenin içerisinden geçmiş olduğu mahalle sakinlerinin taleplerini de dinleyen Başkan Turanlı, “Allah’ın izniyle Karşıyaka ve Fırat Mahallelerini birbirine bağlayan caddemizin yapım çalışmalarına başladık.

Mehmet Akif Ersoy Caddesi yenileniyor

Adıyaman’ın Kahta Belediyesi ilçenin en işlek caddelerinden biri olan Mehmet Akif Ersoy Caddesini yeniliyor.
Yaklaşık 1 kilometre uzunluğunda 11 metre genişliğinde olan Mehmet Akif Ersoy Caddesinde yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Kahta Belediye Başkanı Yusuf Turanlı, çalışmalar hakkında birim amirlerinden bilgi aldı.
Caddenin içerisinden geçmiş olduğu mahalle sakinlerinin taleplerini de dinleyen Başkan Turanlı, “Allah’ın izniyle Karşıyaka ve Fırat Mahallelerini birbirine bağlayan caddemizin yapım çalışmalarına başladık. Mahalle sakinlerimizin sıkıntı yaşadığı ilçemizin işlek caddelerinden biri olan Mehmet Akif Ersoy Caddesinde ilk etapta iş makineleriyle alt yapı ve eski zemin kaldırılacak olup, akabinde hızla proje kapsamında kaldırım düzenleme ve cadde parke taşı yapılacak. Alt yapısı sağlam olmayan yol, kalıcı bir yol değildir. Allah’ın izniyle söz verdiğimiz bütün projelerimizi Kahta’mıza kazandıracağız. İlçemize ve mahalle sakinlerimize hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.

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