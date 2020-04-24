YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kütahya
  4. Mehmet Akif Ersoy Mahallesi’nde kanal çalışması

Mehmet Akif Ersoy Mahallesi’nde kanal çalışması

KÜTAHYA HABERLERİ  | 24.04.2020 13:25 | Son Güncelleme

Belediye Başkanı Alim Işık, Kütahya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülen kanal çalışmasını yerinde inceledi.Kütahya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Sıhhat Sokak güzergahında yer alan 120 metre uzunluğundaki su kanalında yapılan yenileme çalışmalarını inceleyen Işık, saha ekibinden çalışmalar hakkında bilgiler aldı.’Betonarme u kesit su kanalı’nın yenilenecek olan kısmındaki yol geçişleri kapalı olarak yapılacak ve kanal köprüleri yenilecek.

Mehmet Akif Ersoy Mahallesi’nde kanal çalışması

Belediye Başkanı Alim Işık, Kütahya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülen kanal çalışmasını yerinde inceledi.
Kütahya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Sıhhat Sokak güzergahında yer alan 120 metre uzunluğundaki su kanalında yapılan yenileme çalışmalarını inceleyen Işık, saha ekibinden çalışmalar hakkında bilgiler aldı.
’Betonarme u kesit su kanalı’nın yenilenecek olan kısmındaki yol geçişleri kapalı olarak yapılacak ve kanal köprüleri yenilecek. İlave köprü çalışmalarının yanı sıra sokak bağlantılarının da ekleneceği kanal da çalışmalar hızla devam ediyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Hepimiz tüketiyoruz ama... Yaz aylarına dikkat! Hepimiz tüketiyoruz ama... Yaz aylarına dikkat!
Valilik duyurdu! Bir ilde eğitime kar engeliValilik duyurdu! Bir ilde eğitime kar engeli

En Çok Okunan Yerel Haberler

Berberler, destek bekliyor

Berberler, destek bekliyor

83 yıl sonra aynı şiiri bir kez daha okudu

83 yıl sonra aynı şiiri bir kez daha okudu

"Peygamberler şehri"nde ramazan buruk başladı

"Peygamberler şehri"nde ramazan buruk başladı

Müdür Elbir, kontrol noktasında ekiplerle ilk sahuru yaptı

Müdür Elbir, kontrol noktasında ekiplerle ilk sahuru yaptı

İl Müftüsü Öztürk görevden alındı

İl Müftüsü Öztürk görevden alındı

Azerbaycan'dan Kapadokya Havalimanı'na getirilen 289 kişi Niğde'ye götürüldü

Azerbaycan'dan Kapadokya Havalimanı'na getirilen 289 kişi Niğde'ye götürüldü

Kütahya Namaz Vakitleri 24 Nisan Cuma

İmsak
04:31
Sabah
06:03
Öğle
13:03
İkindi
16:49
Akşam
19:53
Yatsı
21:19

Kütahya Nöbetçi Eczaneler24 Nisan Cuma

Horozoglu Eczanesi
Merkez
Yaşam Eczanesi
Merkez
İstanbul Eczanesi
Emet
Ayşem Eczanesi
Gediz
İnal Eczanesi
Simav
Şerifoğlu Eczanesi
Tavsanli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.