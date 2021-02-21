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Mehmet Akif İnan şiirlerini okuma yarışmasında ödüller sahiplerini buldu

21.02.2021 14:26 | Son Güncelleme:
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Yıldırım Belediyesi, vefatının 21’inci yıl dönümünde Kudüs Şairi Mehmet Akif İnan’ı gençlerin tanıması ve şiirleriyle tanışması amacıyla düzenlediği ‘Mehmet Akif İnan Şiirleri Okuma Yarışması’nda dereceye giren öğrencileri ödüllendirdi.Edebiyat dünyasına yeni eserler kazandırmak, çocukların ve gençlerin manevi dünyasını zenginleştirip onlara Mehmet Akif İnan’ı tanıtmak için harekete geçen Yıldırım Belediyesi, öğrencilerin seslendirdiği, Mehmet Akif İnan şiirlerinin video görüntüleriyle hazırlanan şiir yarışmasına imza attı.

Yıldırım Belediyesi, vefatının 21’inci yıl dönümünde Kudüs Şairi Mehmet Akif İnan’ı gençlerin tanıması ve şiirleriyle tanışması amacıyla düzenlediği ‘Mehmet Akif İnan Şiirleri Okuma Yarışması’nda dereceye giren öğrencileri ödüllendirdi.
Edebiyat dünyasına yeni eserler kazandırmak, çocukların ve gençlerin manevi dünyasını zenginleştirip onlara Mehmet Akif İnan’ı tanıtmak için harekete geçen Yıldırım Belediyesi, öğrencilerin seslendirdiği, Mehmet Akif İnan şiirlerinin video görüntüleriyle hazırlanan şiir yarışmasına imza attı. Kudüs Şairi’ni tanımak için, lise ve üniversite olmak üzere 2 ayrı kategoride yapılan Mehmet Akif İnan Şiirlerini Okuma Yarışması’na Bursa ve ilçeleri başta olmak üzere Şanlıurfa, İstanbul, Kocaeli, Sakarya gibi Türkiye’nin farklı şehirlerinden toplamda 49 öğrenci katıldı. Yarışmada, lise kategorisinde Kübra Ünlü birinci olurken, Esmanur Güner ikinci, Bahadır Bal ise üçüncü oldu. Üniversite kategorisinde ise birinciliği Arif Karaca alırken, ikinciliği Adem Kırmızı, üçüncülüğü ise Kader Arsan kazandı.
Yarışmayı kazananları Mümine Şeremet Uyumayan Kütüphanesi’ndeki makamında ağırlayan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Şiir, edebiyat ve sanat bir bedenin ruhu gibidir. Nasıl ki ruh olmadan beden hareket edemiyorsa şiir, sanat ve edebiyat da ruh olmadan hareket edemez. Kültür ve sanat bizlerin ihmal etmemesi gereken bir alan. Spor ve istihdam kadar aslında kültür, sanat ve edebiyatta önemli. İşte burayı gördünüz. Burası bir kütüphane ‘Uyumayan Kütüphane’ ismini verdik. 7/24 çocuklarımıza, gençlerimize, sizlere hizmet etsin diye. Burası bizi çok büyük bütçeli projelerimizden daha fazla motive ediyor. Çünkü burada geleceğimizi görüyoruz. Burada ders çalışan kardeşlerimiz bundan 15-20 sene sonra doktor, avukat, mühendis, belediye başkanı, kaymakam veya vali olacak. Dolayısıyla bunlar güzel şeyler. Bu noktadaki yatırımlara olan ilgi, bizleri daha çok motive ediyor” diye konuştu.
“Şiir hayatınızdan eksik olmasın”
Medeniyetin temelinin söz olduğunu, binaların, fiziki eserlerin yok olabileceğini ama sözün kalıcı olduğunu belirten Başkan Yılmaz, şöyle devam etti:
“Şiirler bu medeniyetin temelinin kalıcı eserleri. Uyumayan Kütüphanemizin açılışında AK Parti Genel Başkan Yardımcımız ve Bursa Milletvekilimiz Sayın Efkan Ala şöyle bir ifade kullanmıştı; ‘Kütüphane aklın mirasıdır.’ O anlamda insanlığın ortak mirası olan bu tip değerler ve bunlardan biri de şiir. Dolayısıyla bu kadar önemli bir alanla meşgul olmanız bizleri gururlandırıyor. Bu ödüller sadece farkındalık oluşturmak adına yapılan şeyler. İnşallah hiçbir zaman şiir hayatınızdan çıkmaz. Şiir hayatınızdan hiç eksik olmasın. Şiir gibi de bir hayatınız olsun” ifadelerini kullandı.
Başkan Yılmaz konuşmasının ardından şiir yarışmasında dereceye girenlere ödüllerini takdim etti.

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