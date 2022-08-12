Mehmet Ali Erbil'e soru üstü kapalı geldi! Cinsel ilişki iması mı? Yanıtı olay oldu

Sosyal medya fenomeni ve şarkıcı Ece Ronay'a attığı mesajlar ortaya çıkan Mehmet Ali Erbil TikTok'a merak sardı. Hakkında "elektronik haberleşme aracılığıyla cinsel taciz", "sesli yazılı veya görüntülü bir iletiyle hakaret" ve "tehdit" suçlarından 8 yıl 10 aya kadar hapis istemiyle dava açılan Erbil ve Onur Serbik arasında TikTok'ta ilginç bir diyalog yaşandı.

ŞAŞKINA ÇEVİREN DİYALOG

Bu diyalog sosyal medyada üstü kapalı cinsel ilişki itirafı olarak yorumlandı. Mehmet Ali Erbil, TikTok'ta katıldığı Onur Sermik'in canlı yayınında üstü kapalı olarak sorulan, 'Bugüne kadar kaç kişiyle birlikte oldunuz?' sorusunu cevapladı.

"YILLARCA HAFTANIN HER GÜNÜ YAPTIM"

Mehmet Ali Erbil sorulan soruya "Dünya rekoru bendedir. Yıllarca haftanın 6 günü yaptım, pazar günüm boştu, bir mecra beni kapatmıştı" şeklinde cevap verdi.



