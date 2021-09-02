Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil'den yatak pozu! "Eller yukarı"

Yatakta uzanarak verdiği iddialı pozu takipçileriyle paylaşan Mehmet Ali Erbil'in Nergis Kumbasar ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Yasmin Erbil, Instagram paylaşımlarıyla gündem olmaya devam ediyor.
Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan paylaşımlarıyla magazin gündeminden düşmeyen Yasmin Erbil, Instagram'da yayınladığı son pozlarla yine adından söz ettirdi.
Paylaşımında iki kareye yer veren genç oyuncu, yataktaki iddialı pozunu takipçilerinin beğenisine sundu.
Yasmin Erbil, "Sürpriz sonlu... Eller yukarı" notunu düştüğü paylaşımının ikinci karesinde ise yere boylu boyunca uzanan köpeğine yer verdi.
Erbil, yorumlarını sınırlandırarak sadece yakınlarının yorum yapmasına müsaade etti. İlk yorum ise Seda Sayan'dan geldi.
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