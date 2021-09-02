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Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil'den yatak pozu! "Eller yukarı"

02.09.2021 09:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in oyuncu kızı Yasmin Erbil, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla magazin gündeminde yer almaya devam ediyor. Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Erbil, Instagram hesabında art arda iki kare yayınladı ve iddialı pozlarına bir yenisini daha ekledi..

Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil'den yatak pozu! "Eller yukarı"

Yatakta uzanarak verdiği iddialı pozu takipçileriyle paylaşan Mehmet Ali Erbil'in Nergis Kumbasar ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Yasmin Erbil, Instagram paylaşımlarıyla gündem olmaya devam ediyor.

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Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan paylaşımlarıyla magazin gündeminden düşmeyen Yasmin Erbil, Instagram'da yayınladığı son pozlarla yine adından söz ettirdi.

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Paylaşımında iki kareye yer veren genç oyuncu, yataktaki iddialı pozunu takipçilerinin beğenisine sundu.

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Yasmin Erbil, "Sürpriz sonlu... Eller yukarı" notunu düştüğü paylaşımının ikinci karesinde ise yere boylu boyunca uzanan köpeğine yer verdi.
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Erbil, yorumlarını sınırlandırarak sadece yakınlarının yorum yapmasına müsaade etti. İlk yorum ise Seda Sayan'dan geldi.

seda


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Mehmet Ali Erbil Yasmin Erbil
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