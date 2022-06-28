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Mehmet Ali Erbil sivilcesini paylaşıp hastaneye ödediği paraya isyan etti

28.06.2022 17:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sağlık sorunlarıyla ve taciz iddialarıyla son dönemde sık sık gündeme gelen Mehmet Ali Erbil, sırtındaki sivilce için gittiği özel hastaneye karşılığında 1.300 TL ödemesine isyan etti.

Mehmet Ali Erbil sivilcesini paylaşıp hastaneye ödediği paraya isyan etti

Evinde düşerek rahatsızlanan ve nükseden kaçış sendromu hastalığı nedeniyle uzun süre tedavi gören ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil zaman zaman sağlık sorunlarıyla gündeme geliyor.

Yürümekte zorluk çeken ve evinde bakımına devam edilen Mehmet Erbil gittiği hastanede ödediği paraya isyan etti.

Sosyal medya hesabından sırtındaki sivilceyi paylaşan Mehmet Ali Erbil paylaşımında şunları yazdı:

Ekran-Alıntısı

"Bugün sivilcemi gösterdik iki dk için ve 1300 TL para aldılar. Allah kimseyi L... düşürmesin."

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Mehmet Ali Erbil
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