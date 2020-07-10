Mehmet Altıparmak, Hatayspor'la Süper Lig'de de başarı yakalama peşinde

EREN BOZKURT - TFF 1. Lig'in lideri Hatayspor'un teknik direktörü Mehmet Altıparmak, şampiyonluğa çok yaklaştığı takımıyla Süper Lig'de de başarılar kazanmak istiyor.

TFF 1. Lig'de 60 puanla lider durumdaki Hatayspor, 12 Temmuz Pazar günü ligden düşmesi kesinleşen Adanaspor'u yenerse bitime bir hafta kala şampiyonluğunu ilan edecek.

Gelecek sezon için de bordo-beyazlı takımla sözleşmesi bulunan teknik direktör Altıparmak, takımıyla Süper Lig'de de başarılara imza atmayı hedefliyor.

Geçen 2 sezonda çalıştırdığı 2 takımı da Süper Lig'e yükselten tecrübeli teknik adam, 2020-2021 sezonunda Hatayspor'la Süper Lig'de boy göstermek istiyor.

- "Süper Lig'in hazırlıklarına başlayacağız"

Mehmet Altıparmak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, pazar günü küme düşmesi kesinleşen Adanaspor'u yenerek şampiyonluğu garantilemek istediklerini söyledi.

Önceki sezon Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u, sonraki sen de Gaziantep FK'yi çalıştırdığını ve bu takımların Süper Lig'e yükseldiğini anımsatan Altıparmak, Hatayspor'la da mutlu sona çok yaklaştıklarını ifade etti.