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Mehmet Altıparmak, Hatayspor'la Süper Lig'de de başarı yakalama peşinde

ADANA HABERLERİ  | 10.07.2020 11:31 | Son Güncelleme

Teknik direktör Mehmet Altıparmak: - "Hatayspor'la görüşmemiz, bu sene şampiyon olup Süper Lig'de de devam etmekti. Adanaspor maçından sonra da yavaş yavaş Süper Lig'in hazırlıklarına başlayacağız" - "Bütçe ve alınacak oyuncular çok önemli. İstediğimiz oyuncuları alabilirsek hedefimiz ilk yıl sıralamada ilk 10'un içinde yer almak"

EREN BOZKURT - TFF 1. Lig'in lideri Hatayspor'un teknik direktörü Mehmet Altıparmak, şampiyonluğa çok yaklaştığı takımıyla Süper Lig'de de başarılar kazanmak istiyor.

TFF 1. Lig'de 60 puanla lider durumdaki Hatayspor, 12 Temmuz Pazar günü ligden düşmesi kesinleşen Adanaspor'u yenerse bitime bir hafta kala şampiyonluğunu ilan edecek.

Gelecek sezon için de bordo-beyazlı takımla sözleşmesi bulunan teknik direktör Altıparmak, takımıyla Süper Lig'de de başarılara imza atmayı hedefliyor.

Geçen 2 sezonda çalıştırdığı 2 takımı da Süper Lig'e yükselten tecrübeli teknik adam, 2020-2021 sezonunda Hatayspor'la Süper Lig'de boy göstermek istiyor.

- "Süper Lig'in hazırlıklarına başlayacağız"

Mehmet Altıparmak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, pazar günü küme düşmesi kesinleşen Adanaspor'u yenerek şampiyonluğu garantilemek istediklerini söyledi.

Önceki sezon Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u, sonraki sen de Gaziantep FK'yi çalıştırdığını ve bu takımların Süper Lig'e yükseldiğini anımsatan Altıparmak, Hatayspor'la da mutlu sona çok yaklaştıklarını ifade etti.

Bu sezon, Akhisarspor'un ardından Hatayspor'da görev aldığını anımsatan Altıparmak, şampiyon olmaları halinde yola gelecek sezonu da bordo-beyazlı kulüp bünyesinde geçirmek istediğini aktardı.

Altıparmak, Hatayspor'la sözleşmesinin devam ettiği bilgisini vererek, şunları kaydetti:

"İlk hedefimiz Adanaspor maçını kazanmak. Bu maçı kazanarak şampiyonluğu garantilemek istiyoruz. Kulübümle 1,5 yıllık sözleşme yapmıştım. Hatayspor'la görüşmemiz, bu sene şampiyon olup Süper Lig'de de devam etmekti. Adanaspor maçından sonra da yavaş yavaş Süper Lig'in hazırlıklarına başlayacağız. Bütçe ve alınacak oyuncular çok önemli. İstediğimiz oyuncuları alabilirsek hedefimiz ilk yıl sıralamada ilk 10'un içinde yer almak."

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