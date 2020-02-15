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Mehmet Baykan ve Nazım Maviş statta incelemelerde bulundu

SİNOP HABERLERİ  | 15.02.2020 15:39 | Son Güncelleme

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet Baykan ve Sinop Milletvekili Nazım Maviş, inşaatı devam eden Sinop Şehir Stadı’nda incelemelerde bulundu.Türkiye’de son dönemde spor tesisleri yapımında ciddi mesafe aldıklarını belirten Baykan, 2006 yılında Türkiye’de futbol oynanan alanların yüzde 46’sı çim iken bugün tüm statlarda yüzde 100’lere ulaşıldığını işaret ederek, “Bugün Sinop Milletvekilimiz Nazım Maviş, il başkanımız, özel idare genel sekreterimizle birlikte Sinop’ta devam eden en önemli yatırımımız Sinop Stadı’nın inşaatını görmek için buradayız.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet Baykan ve Sinop Milletvekili Nazım Maviş, inşaatı devam eden Sinop Şehir Stadı’nda incelemelerde bulundu.
Türkiye’de son dönemde spor tesisleri yapımında ciddi mesafe aldıklarını belirten Baykan, 2006 yılında Türkiye’de futbol oynanan alanların yüzde 46’sı çim iken bugün tüm statlarda yüzde 100’lere ulaşıldığını işaret ederek, “Bugün Sinop Milletvekilimiz Nazım Maviş, il başkanımız, özel idare genel sekreterimizle birlikte Sinop’ta devam eden en önemli yatırımımız Sinop Stadı’nın inşaatını görmek için buradayız. 10 bin kişilik güzel bir projeyle geçen yıl temelini attığımız Sinop Stadı inşaatı hızla devam ediyor. Ülkemizde son dönemde ciddi anlamda spor tesisleri yapımı konusunda ciddi ilerlemeler aldık. 1970’lerde yapılmış stadın olduğu yerde yenilenmesi ve bu güzel ortamda deniz kenarında bizim diğer tesislerimizin öğrenci yurdumuzun, sporcu kamp eğitim merkezinin bulunduğu bir alanda yenileniyor olması Sinop adına bir kazanç. 10 bin kişilik bir stadın kısa süre içerisinde tamamlanması yatırımın bitirilmesi Sinop sporunu ve dahilinde Türk sporuna önemli katkı sağlayacak. Çünkü yeni ve modern bir stat, Sinop’ta futbolun farklı anlamda değerlendirilmesi ve bir hamle sonucunu ortaya getirecek. Ayrıca Sinop halkına da sosyal bir yaşam alanı olacak“ dedi.
Ardından açıklamalarda bulunan Sinop Milletvekili Nazım Maviş ise, “Mehmet Bey’in bize çok önemli destekleri oldu. Şimdi de bugün stadı birlikte geziyoruz ve çalışmalarını da hızlı bir şekilde, güçlü bir şekilde sürdürüldüğünü görmekten dolayı mutlu oluyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ederim” diye konuştu.
Sinop Gençlik ve Spor İl müdürü Kazım Açıkbaş projeyi 600 günde bitirmeyi planladıklarını belirterek stadın 17 bin metrekare alan üzerine inşa edileceğini belirtti.

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