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Mehmet Dinçerler ve Kerimcan Durmaz'ın arabadaki halleri sosyal medyada yeniden gündem oldu

16.09.2022 07:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hadise'nin boşanma kararı aldığı Mehmet Dinçerler gündemden düşmüyor. Eski paylaşımlarıyla tepki çeken Mehmet Dinçerler'in şimdi de Kerimcan Durmaz ile arabadaki halleri sosyal medyada gündem oldu. Mehmet Dinçerler ise sosyal medya hesaplarını kapadı.

Hadise Mehmet Dinçerler ile boşanacağını duyurduktan sonra iş insanı Dinçerler, Instagram hesabından eşini takipten çıkartarak birlikte olan fotoğrafları sildi. Dinçerler'in eski paylaşımları ve videoları ise sosyal medyada gündem oldu.

Bu videolardan biri de Mehmet Dinçeler ve Kerimcan Durmaz'ın arabada sohbet ederken çekilen görüntüleriydi.

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Videoda Dinçerler'in birlikte yemek yediği Durmaz'ı evine bıraktığı duyuluyor. Durmaz'ın videoda "Beni eve götürür müsün artık. Yemeğimizi yedik, tatlımızı yedik, kahvemizi de içtik beni rahat bırak artık. 'Bekleyenin mi var, arkadaşın mı gelecek?' diye hiç sormuyorsun" dediği Dinçerler'in de "Seninle vakit geçirmek..." dediği duyuluyor.

Hadise'nin boşanma kararı aldığı Mehmet Dinçerler sosyal medyada gündem olduktan sonra hesaplarını kapadı.

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Anahtar Kelimeler:
Hadise Kerimcan Durmaz
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