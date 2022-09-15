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Arto ve Seren Serengil'den Hadise'nin boşanmak üzere olduğu eşi Mehmet Dinçerler hakkında olay yorum: Fantezileri varmış

15.09.2022 15:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

4 aydır evli olan Hadise evi terk etti ve Mehmet Dinçerler'den boşanacağını duyurdu. Boşanma dilekçesinde Mehmet Dinçerler’in sanat hayatını kısıtlayıcı tavırlar sergilediği, bunun psikolojik baskı boyutuna ulaştığı bilgisi yer alırken Arto ve Seren Serengil de Dinçerler hakkında ilginç bir yorumda bulundu.

Hadise evliliğinde gördüğü baskı sebebiyle Mehmet Dinçerler ile ayrılık kararı aldı. Mehmet Dinçerler boşanmak için Hadise'ye hediye ettiği 3 milyonluk yüzükle birlikte düğünde takılan tüm takıları geri istedi.

Boşanma dilekçesinde Mehmet Dinçerler’in Hadise'nin sanat hayatını kısıtlayıcı tavırlar sergilediği, bunun psikolojik baskı boyutuna ulaştığı bilgisi de iddialara göre yer aldı.

4 aylık evlilikte son durak! Hadise Twitter'dan açıkladı sosyal medya sallandı! Boşanma sözleri sonrası Mehmet Dinçerler'den ilk hamle...4 aylık evlilikte son durak! Hadise Twitter'dan açıkladı sosyal medya sallandı! Boşanma sözleri sonrası Mehmet Dinçerler'den ilk hamle...

Hadise boşanacağı haberini duyurduktan sonra Arto ve Seren Serengil canlı yayında Dinçerler hakkında konuştu.

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"MEHMET'İN DEĞİŞİK FANTEZİLERİ..."

Serengil açıklamasında "Çok çirkin şeyler geliyor. Bunun nasıl söylerim size bilmiyorum o kadar acayip bir şeyler geliyor ki bunu televizyonda söyleyebilmem mümkün değil, Mehmet ile ilgili. Mehmet'in farklı farklı şeyler eee..." derken Arto devreye girerek "Değişik fantezileri mi var diyorlar?" dedi.

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Serengil ise "Öyle söylüyorlar evet, bu bir iddia tabi" dedi.

Seren Serengil konuşmasında "Mehmet'in değişik değişik fantezileri varmış cinsel olarak. Bunlar iddia tabii ki" dedi.

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Hadise Seren Serengil istedi
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