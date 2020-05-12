SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Mehmet Ekici'den Beşiktaş ve Fenerbahçe açıklaması

Mehmet Ekici'den Beşiktaş ve Fenerbahçe açıklaması

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 12.05.2020 08:48 | Son Güncelleme

Beşiktaş'ın transfer listesinde olduğu konuşulan Mehmet Ekici geleceği hakkında açıklama yaptı. İşte Mehmet Ekici'nin açıklaması...

Fenerbahçe ile sözleşmesi sona erecek olan Mehmet Ekici'nin Beşiktaş'ın transfer listesinde odluğu konuşulmaya başlandı. Geleceği merak edilen Mehmet Ekici'ye hem yurt içinden hem de yurt dışından birçok teklif olduğu ortaya çıktı.

Birçok transfer talebine rağmen 29 yaşındaki orta saha oyuncusunun şimdilik bunları değerlendirmeyi düşünmediği ortaya çıktı.

Beşiktaş haberleri üzerine açıklama yapan Mehmet Ekici, "Fenerbahçe'de henüz istediklerimi başaramadım. Burada şampiyonluklar kazanmak için kalmak istiyorum. Eğer yönetim ve yeni gelecek hoca da bunu isterse, sözleşmemi uzatırım" dedi. (Sporx)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Uzmanlardan ikinci dalga uyarısı! O ilçedeki görüntü 'pes' dedirtti! Uzmanlardan ikinci dalga uyarısı! O ilçedeki görüntü 'pes' dedirtti!
Carlos ile birlikte F.Bahçe'ye gelecektiCarlos ile birlikte F.Bahçe'ye gelecekti
En güzel Galatasaray sözleriEn güzel Galatasaray sözleri
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İçişleri Bakanlığı'ndan yeni koronavirüs genelgesi!

İçişleri Bakanlığı'ndan yeni koronavirüs genelgesi!

Esra Elönü'den kendisini eleştiren Arınç'a tepki: Maklube tepsisi

Esra Elönü'den kendisini eleştiren Arınç'a tepki: Maklube tepsisi

Genç futbolcu hayatını kaybetti!

Genç futbolcu hayatını kaybetti!

'En çekici golfçüden' olay paylaşım

'En çekici golfçüden' olay paylaşım

Jürgen Klopp, Yasin Öztekin'i Liverpool'a çağırdı!

Jürgen Klopp, Yasin Öztekin'i Liverpool'a çağırdı!

Galatasaray'da şoke eden istifa kararı!

Galatasaray'da şoke eden istifa kararı!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

Fenerbahçe'de Abdullah Avcı dönemi

Fenerbahçe'de Abdullah Avcı dönemi

10 Harika Anneler Günü Hediyesi Önerisi

10 Harika Anneler Günü Hediyesi Önerisi

Teknik direktör belli oldu

Teknik direktör belli oldu

En sevilen Fenerbahçe marşlarının sözleri

En sevilen Fenerbahçe marşlarının sözleri

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Mehmet Ekici'den Beşiktaş ve Fenerbahçe açıklaması

Mehmet Ekici'den Beşiktaş ve Fenerbahçe açıklaması

Fenerbahçe'den mali tablo açıklaması

Fenerbahçe zarar açıkladı!

Fenerbahçe'den ligler hakkında flaş açıklama

Fenerbahçe'den flaş açıklama

Samet Güzel: Ronaldo, Carlos ile birlikte Fenerbahçe'ye gelecekti

Carlos ile birlikte F.Bahçe'ye gelecekti

Emre Belözoğlu, Galatasaray günlerini değerlendirdi!

Emre Belözoğlu'ndan Galatasaray itirafı!

Fenerbahçe'nin teknik direktörü belli oldu!

F.Bahçe'nin yeni teknik direktörünü açıkladılar!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.