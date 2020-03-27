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Mehmet Fatih Akdemir:"Sağlık turizminde ülkemizin önü açık"

OSMANİYE HABERLERİ  | 27.03.2020 11:36 | Son Güncelleme

Hair Of İstanbul’un CEO’su Mehmet Fatih Akdemir, sağlık turizminin ülke ekonomisi için önemli bir gelir kapısı olduğunu, kendilerinin de sundukları kaliteli hizmetlerle buna katkı sağladıklarını söyledi.Son yıllarda turistlerin Türkiye’ye sadece sahil, kum, güneş için gelmediğine dikkat çeken Akdemir, “Mazisi İbni Sina’ya dayanan Türk Tıbbı bugün dünyaya sağlık hizmeti sunmaya devam ediyor.

Mehmet Fatih Akdemir:"Sağlık turizminde ülkemizin önü açık"

Hair Of İstanbul’un CEO’su Mehmet Fatih Akdemir, sağlık turizminin ülke ekonomisi için önemli bir gelir kapısı olduğunu, kendilerinin de sundukları kaliteli hizmetlerle buna katkı sağladıklarını söyledi.
Son yıllarda turistlerin Türkiye’ye sadece sahil, kum, güneş için gelmediğine dikkat çeken Akdemir, “Mazisi İbni Sina’ya dayanan Türk Tıbbı bugün dünyaya sağlık hizmeti sunmaya devam ediyor. İstiklal caddesinde saç ektiren erkekler ile burnu bandajlı turistler görmemizin sebebi, ülkemizin estetik cerrahi başta olmak üzere organ nakli, kanser tedavisi, plastik cerrahi gibi branşlarda,kendini dünyaya kabul ettirmiş sağlık sistemine sahip olmasıdır” dedi.
Yaklaşık 6 yıldır, başta İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri’ne ve oradan Latin Amerika’nın amiral gemisi Brezilya’dan insanların FUE yöntemiyle saç ekimi ameliyatı olmak üzere Türkiye’yi tercih ettiğini belirten Akdemir, “Saç ekiminde geliştirilen mikro cerrahi FUE yöntemiyle saç ekim ameliyatlarının önü giderek açıldı. Özellikle. son yıllarda “Yara izi olmadan” ekim yapıldığı için kel erkeklerin saç ekimi bir numaralı tercihi haline gelmiş durumda. Kaliteli ve hesaplı hizmet sunumu sayesinde yurt dışından ülkemize talepler her geçen yıl katlanarak artıyor” diye konuştu.

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