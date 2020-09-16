Mehmet Güven Manisa FK’da

Misli.com 2. Lig takımlarından Manisa Futbol Kulübü Giresunspor’dan ayrılan tecrübeli orta saha oyuncusu Mehmet Güven’i kadrosuna kattı.

Kulüp binasında gerçekleşen imza töreninde sportif direktör Taner Savut da yer aldı. Mehmet Güven, kendisini siyah-beyazlı kulübe bağlayan sözleşmeyi imzaladı. Manisa Futbol Kulübü’nde olduğu için mutlu olduğunu belirten Güven, “Kariyerimin ilk yıllarına Manisa’da başlamıştım. O yüzden Manisa’da çok güzel anılarım var. Yeniden Manisa’da olduğum için mutluyum. İnşallah iyi bir sezon geçirip Manisa’yı hak ettiği şekilde temsil edeceğiz” dedi.

