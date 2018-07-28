SPOR

Mehmet Özdilek Katar'dan teklif aldığını açıkladı!

AVRUPADAN FUTBOL HABERLERİ  | 28.07.2018 08:31 | Son Güncelleme

Son olarak Atiker Konyaspor'da görev yapan Mehmet Özdilek Katar yolcusu. Tecrübeli teknik adam Mehmet Özdilek, Katar'dan teklif aldığını ve doğru proje olursa görev alacağını söyledi.

Mehmet Özdilek Katar'dan teklif aldığını açıkladı!

Deneyimli teknik direktör Mehmet Özdilek'e Katar'dan süpriz bir transfer teklifi geldi.

Geride kalan sezonda Atiker Konyaspor'da görev yapan Mehmet Özdilek, "Geçen sene zor bir süreç yaşadım. Zor bir takım aldım. Lig bittikten sonra yurt içi ve yurt dışından takımlarla görüşmem oldu. Çok aceleci değilim. Doğru bir proje olursa varım. 1 hafta önce Katar Yıldızlar Ligi'ndeki bir takımdan teklif aldım" dedi.

Özdilek, Beşiktaş'tan Şenol Güneş'in yardımcılığı konusunda teklif almadığını belirtirken; Guti ve İlhan Mansız'a başarı dileklerini gönderdi.

(Ajansspor)

PARTNERKerimcan izdihamıKerimcan izdihamı
Rusya, teknik direktör Stanislav Cherchesov'un sözleşmesini 2 yıl uzattı!Rusya, teknik direktör Stanislav Cherchesov'un sözleşmesini 2 yıl uzattı!
Avrupa liglerinde biten transferler!Avrupa liglerinde biten transferler!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
mehmet özdilek katar

En Çok Okunan Haberler

66 milletvekili tutuklanabilir! Dikkatler yargılamaları süren vekillere çevrildi

66 milletvekili tutuklanabilir! Dikkatler yargılamaları süren vekillere çevrildi

Seda Akgül Gel Konuşalım'dan ayrıldığını canlı yayında açıkladı

Seda Akgül Gel Konuşalım'dan ayrıldığını canlı yayında açıkladı

Valencia Onyekuru'yu kadrosuna katmak istiyor!

Valencia Onyekuru'yu kadrosuna katmak istiyor!

Avrupa liglerinde biten transferler!

Avrupa liglerinde biten transferler!

Enzo Roco'nun sevgilisi şimdiden ses getirdi

Enzo Roco'nun sevgilisi şimdiden ses getirdi

Sakaryaspor Emircan Seçgin'in Galatasaray'a transfer olduğunu açıkladı!

Sakaryaspor Emircan Seçgin'in Galatasaray'a transfer olduğunu açıkladı!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Mehmet Özdilek Katar'dan teklif aldığını açıkladı!

Mehmet Özdilek Katar'dan teklif aldığını açıkladı!

Rusya, teknik direktör Stanislav Cherchesov'un sözleşmesini 2 yıl uzattı!

Rusya, teknik direktör Stanislav Cherchesov'un sözleşmesini 2 yıl uzattı!

Avrupa liglerinde biten transferler!

Avrupa liglerinde biten transferler!

Arjantinli kaleci Facundo Espindola bıçaklanarak öldürüldü!

Arjantinli kaleci Facundo Espindola bıçaklanarak öldürüldü!

Borussia Dortmund 3 - 1 Liverpool (Uluslararası Şampiyonlar Kupası)

Borussia Dortmund 3 - 1 Liverpool (Uluslararası Şampiyonlar Kupası)

Real Madrid transferi resmen açıkladı!

Real Madrid transferi resmen açıkladı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.