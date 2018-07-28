Mehmet Özdilek Katar'dan teklif aldığını açıkladı!

Deneyimli teknik direktör Mehmet Özdilek'e Katar'dan süpriz bir transfer teklifi geldi.
Geride kalan sezonda Atiker Konyaspor'da görev yapan Mehmet Özdilek, "Geçen sene zor bir süreç yaşadım. Zor bir takım aldım. Lig bittikten sonra yurt içi ve yurt dışından takımlarla görüşmem oldu. Çok aceleci değilim. Doğru bir proje olursa varım. 1 hafta önce Katar Yıldızlar Ligi'ndeki bir takımdan teklif aldım" dedi.
Özdilek, Beşiktaş'tan Şenol Güneş'in yardımcılığı konusunda teklif almadığını belirtirken; Guti ve İlhan Mansız'a başarı dileklerini gönderdi.
(Ajansspor)
Beşiktaş Enzo Roco transferini açıkladı!
Fatih Terim: Ben Ozan Tufan'ı hiç istemedim!
Çin kulübü Vida için 25 milyon Euro'yu gözden çıkarttı
Fenerbahçe'nin yeni transferi Andre Ayew imzayı attı
Ronaldo'dan Messi'ye sosyal medyada büyük şok
Enzo Roco'nun sevgilisi şimdiden ses getirdi
Fenerbahçe'den Devler Ligi için Janssen hamlesi!
TRT muhabirini karakoldan Fatih Terim fotoğrafı kurtardı
Wanda Nara ve Maradona'nın 12 yıl önce aşk yaşadığı iddia edildi!
Trabzonspor, Castillo'yu Tijuana'ya sattığını açıkladı
Deniz Naki'den Mesut Özil'e: Seni yerli ve milli görenler, beni neden terörist gördüler?
Juventus, Ronaldo'nun menajeri Jorge Mendes'e 12 milyon Euro ödemiş
Beşiktaş'ın istediği yıldız dünya devine gitti!
Atletico Madrid bombayı patlattı
Okuyucu Yorumları 0 yorum