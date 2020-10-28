Mehmet Topal: Avrupa'da 100. maça çıkmak bir onurdu

Başakşehir'de Mehmet Topal, Şampiyonlar Ligi'nde PSG'ye 2-0 mağlup oldukları maçın ardından konuştu.

Avrupa'da 100. maçına çıkan Mehmet, "Takımı tebrik etmek istiyorum, 100. maça çıkmak benim için büyük onurdu. Takım halinde iyi oynadık, çok gol pozisyonu da bulduk. Maçın skoru bu olmamalıydı. Şans da bizden yana değildi sonuçta karşınızda da bir dünya devi var. Sonuna kadar devam edeceğiz, daha şans devam ediyor" dedi.

Kalan 4 maç için konuşan tecrübeli isim, "Takım halinde iyi antrenman yapıyoruz, dinlenme açısından da zaman zaman rotasyon oluyor. Güçlü bir oyuncu kadrosuna sahibiz, herkes elinden geleni yapmaya çalışıyor. Bu oyuncu kalitesi ve bu oyunla daha iyi olacağımızı düşünüyorum. Şimdi lige konsantre olup, kazanıp, sonra Şampiyonlar Ligi'ne odaklanacağız" ifadelerini kullandı.

