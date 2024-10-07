MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Mehmet Yalçınkaya'nın konuk şefe tavırları gündem oldu! 'Sözünü kesip...'

Mehmet Yalçınkaya'nın konuk şefe tavırları gündem oldu! 'Sözünü kesip...'

Jale Uslu Jale Uslu İçerik Editörü
07.10.2024 16:23
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu'nun jüri koltuğunda oturduğu MasterChef Türkiye'ye geçtiğimiz günlerde ünlü şef Hüseyin Kankaya konuk şef olarak katıldı. Mehmet Şef'in konuk şefe karşı tavırları sosyal medyayı ikiye böldü. Birçok kullanıcı Mehmet Yalçınkaya'yı eleştirdi.

Mehmet Yalçınkaya'nın konuk şefe tavırları gündem oldu! 'Sözünü kesip...'

MasterChef'in en sert ve bir o kadar da duygusal jüri üyelerinden biri olan Mehmet Yalçınkaya, şu sıralar eleştirileri ve tavırları nedeniyle gündeme geliyor. Geçtiğimiz günlerde yarışmacı Hakan'a "Ekmeğe mi para vereceğim" çıkışıyla tepkileri üzerine çekmişti. Şimdi de konuk şef Hüseyin Kankaya'ya karşı tavırları seyircilerin dikkatini çekti.

s-5858c05b5e18e1779da646fb673bc7

"SÖZÜNÜ KESİYOR, BASIP GİDİYOR!"

MasterChef Türkiye'ye imza tabaklarıyla konuk olan şeflerden biri de bu yıl Hüseyin Kankaya oldu. 'Deniz Ürünleri Sarma' ürününü tanıtan ünlü şefin kibar tavırları seyircinin dikkatinden kaçmadı. Mehmet Yalçınkaya'nın tavırları gündem oldu. Birçok kullanıcı Mehmet Şef'in Hüseyin Kankaya'ya karşı hareketlerini eleştirdi. Bazı kullanıcılar da Mehmet Şef'i destekledi.

Ekran görüntüsü 2024-10-07 160558

Sosyal medyada yapılan o yorumlardan bazıları...

Ekran görüntüsü 2024-10-07 161815

Ekran görüntüsü 2024-10-07 161534

Ekran görüntüsü 2024-10-07 161625

Ekran görüntüsü 2024-10-07 161714

Ekran görüntüsü 2024-10-07 161728

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Mehmet Yalçınkaya Masterchef
En Çok Okunan Haberler
Kızımız oradadır diye yürürken kafasını gördüm

Kızımız oradadır diye yürürken kafasını gördüm

Üniversite kampüsleri siyaha büründü

Üniversite kampüsleri siyaha büründü

Ndombele Galatasaray'ı bin pişman etti!

Ndombele Galatasaray'ı bin pişman etti!

Dikkat çeken asgari ücret tahmini

Dikkat çeken asgari ücret tahmini

Acun Ilıcalı'nın ödediğinin 4 katını teklif ettiler gitmedi! Bomba sözler

Acun Ilıcalı'nın ödediğinin 4 katını teklif ettiler gitmedi! Bomba sözler

Cem Garipoğlu'nun mezarındaki ilginçlikler bitmiyor! Özal'ın açılan mezarında vardı, onunkinde yok... 'Parçacıkları olmalıydı'

Cem Garipoğlu'nun mezarındaki ilginçlikler bitmiyor! Özal'ın açılan mezarında vardı, onunkinde yok... 'Parçacıkları olmalıydı'

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Kokusu ve kalıcılığıyla övgüler toplayan en iyi erkek parfümleri burada

Kokusu ve kalıcılığıyla övgüler toplayan en iyi erkek parfümleri burada

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Her adımda konfor dolu hissedin! Salomon ayakkabılar indirimde

Her adımda konfor dolu hissedin! Salomon ayakkabılar indirimde

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.