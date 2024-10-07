Mehmet Yalçınkaya'nın konuk şefe tavırları gündem oldu! 'Sözünü kesip...'

MasterChef'in en sert ve bir o kadar da duygusal jüri üyelerinden biri olan Mehmet Yalçınkaya, şu sıralar eleştirileri ve tavırları nedeniyle gündeme geliyor. Geçtiğimiz günlerde yarışmacı Hakan'a "Ekmeğe mi para vereceğim" çıkışıyla tepkileri üzerine çekmişti. Şimdi de konuk şef Hüseyin Kankaya'ya karşı tavırları seyircilerin dikkatini çekti.

"SÖZÜNÜ KESİYOR, BASIP GİDİYOR!"

MasterChef Türkiye'ye imza tabaklarıyla konuk olan şeflerden biri de bu yıl Hüseyin Kankaya oldu. 'Deniz Ürünleri Sarma' ürününü tanıtan ünlü şefin kibar tavırları seyircinin dikkatinden kaçmadı. Mehmet Yalçınkaya'nın tavırları gündem oldu. Birçok kullanıcı Mehmet Şef'in Hüseyin Kankaya'ya karşı hareketlerini eleştirdi. Bazı kullanıcılar da Mehmet Şef'i destekledi.

Sosyal medyada yapılan o yorumlardan bazıları...