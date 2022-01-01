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"Mekke'nin Fethi Geleneksel Okçuluk Yarışması" Antalya'da düzenlendi

01.01.2022 17:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Mekke'nin Fethi Geleneksel Okçuluk Yarışması" Antalya'da düzenlendi

Mekke'nin fethinin 1391. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Antalya'da, geleneksel okçuluk yarışması gerçekleştirildi.

Ata Sporları Federasyonu ile Antalya Okçular Tekkesi Gençlik ve Spor Kulübü Derneği iş birliğiyle düzenlenen etkinliğe, 9-12 yaş arasındaki 20 kemankeş katıldı.

Akdeniz Üniversitesi Stadyumu Antalya Okçular Tekkesi Tesisleri'ndeki yarışma, Mekke'nin fethini temsilen dualı atış talimiyle başladı.

20 metreden gerçekleştirilen yarışma atışları sonunda ödül törenine geçildi. Kız ve erkek sporcular okumuş oldukları hatimlerin duasını yaptıktan sonra katılım madalyalarını aldı.

Ata Sporları Federasyonu Başkanı Sümeyye Gamze Uçar, konuşmasında, "Mekke'nin Fethi Geleneksel Okçuluk Yarışması"yla 2022 yılının ilk spor etkinliğinde bir araya geldiklerini dile getirdi.

Mekke'nin fethinin önemine değinen Uçar, şunları kaydetti:

"Mekke'nin fethiyle birlikte Resulullah Efendimiz güç ve kuvveti elde ettikten sonra bu gücü insanları öldürüp ülkelerini fethetmek için değil, onların gönüllerini Allah'a açmak, gerçek mutluluğa kavuşmalarını sağlamak için kullanmıştır. Zira O, rahmet peygamberiydi. Bu spor etkinliğini böyle bir manevi bilinçle gerçekleştirebildiğimiz için şükürler olsun. Ata Sporları Federasyonu'muz, mübarek atalarımızın izinde bu düsturda çalışıp, gönülleri fethetmek için faaliyetler gerçekleştirmeye devam edecektir. Açıkçası buraya gelen kemankeşlerimizin hepsi güzel ahlaklı gençler. Biz sadece onlara bu ahlaklarına layık ortamlarda spor yapma imkanı oluşturuyoruz. Onlar bizim gönlümüzü fethetti, bizler de onlara hizmet ediyoruz."

Uçar, sporcuları da tebrik ederek, "Bu hizmetleri yapmamıza imkan tanıyan Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı'mız Sayın Bilal Erdoğan Beyefendiye ne kadar teşekkür etsek azdır. Ayrıca bu hizmetlerin vücuda gelmesinde büyük emeği olan Sayın Menderes Türel başkanımıza, hizmetlerimize destek veren tüm kurum, kuruluş ve hayırseverlere tekrar huzurunuzda teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Etkinlik, aile fotoğrafının çekilmesi ve davetlilere ikramda bulunulmasıyla sona erdi.

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