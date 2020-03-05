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  4. Meksa Yatırım Afyon Belediyespor-Fenerbahçe Beko maçı tekrarlanacak

Meksa Yatırım Afyon Belediyespor-Fenerbahçe Beko maçı tekrarlanacak

İSTANBUL HABERLERİ  | 05.03.2020 11:48 | Son Güncelleme

Meksa Yatırım Afyon Belediyespor-Fenerbahçe Beko maçı tekrarlanacak

İSTANBUL (AA) - ING Basketbol Süper Ligi'nin 21. haftasında oynanan Meksa Yatırım Afyon Belediyespor-Fenerbahçe Beko maçı, kural hatası nedeniyle tekrarlanacak.

Türkiye Basketbol Federasyonunun internet sitesinde yer alan açıklamada, "1 Mart'ta oynanan Meksa Yatırım Afyon Belediyespor-Fenerbahçe Beko müsabakası ile ilgili Meksa Yatırım Afyon Belediyespor Kulübü tarafından yapılan itiraz yönetim kurulumuz tarafından görüşülmüş ve kural hatası yapıldığı kanaatiyle müsabakanın tekrarına karar verilmiştir. Karşılaşmanın tarihi, iki takımın maç programına göre daha sonra açıklanacaktır." denildi.

Karşılaşmayı Fenerbahçe Beko 64-62'lik skorla kazanmıştı.

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Fenerbahçe Beko ING Basketbol Süper Ligi kural hatası maç tekrarı Meksa Yatırım Afyon Belediyespor

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