YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. Melikgazi Belediyesi araç filosunu daha da güçlendirdi

Melikgazi Belediyesi araç filosunu daha da güçlendirdi

KAYSERİ HABERLERİ  | 18.07.2020 10:44 | Son Güncelleme

Melikgazi Belediyesi vatandaşlara zamanında hizmet verebilmek adına, envanterine 5 adet yeni araç daha katarak araç filosunu güçlendirdi.

Melikgazi Belediyesi vatandaşlara zamanında hizmet verebilmek adına, envanterine 5 adet yeni araç daha katarak araç filosunu güçlendirdi. Bu kapsamda 4 adet 4x4 pikap ve bir yol çizgi aracı alındı.
Melikgazi Belediyesi insan ve hizmet odaklı yerel yönetim anlayışı ile ilçe sakinlerine zamanında ve eksiksiz hizmet veren Melikgazi Belediyesi, sahip olduğu bütçeyi hizmet yolunda verimli ve etkin kullanmaya devam ediyor. Melikgazi Belediyesi’nin araç filosuna dahil edilen araçlarla doğru planlamalar neticesinde hizmet kalitesinin de artacağını belirten Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu; "Çok geniş bir görev ve sorumluluk alanına, yoğun ve hareketli bir nüfusa sahibiz. Melikgazi’de yaşayan vatandaşlara zamanında ve eksiksiz hizmet vermek için araç filosunu güçlendirmeye devam ediyoruz. Satın aldığımız yeni hizmet araçlarımızla birlikte hizmet kalitemizi de artırıyoruz. 3 tane 4x4 araç ve bir tane yol çizgi aracı aldık. Ulaşım hizmetlerimizin yol çalışmasında kullanacağı araçlar bunlar. Bu araçlara ilk defa portatif sökülüp takılabilen kar kızağı ve arkasına da tuzlama haznesi takılabiliyor. Dolayısıyla kışın girilmesi zor dar sokaklarda bu araçları kullanacağız. Şimdiden kışın hazırlığını yapıyoruz. Yurt dışında bu uygulamaları görmüştüm. Burada da Melikgazi’mize aynı hizmeti kazandırdık. İki farklı renkte yollara çizgi çekecek yol çizgi aracı da aldık. Yani sadece asfalt yapmakla kalmıyor, asfaltın üstündeki yol çizgilerini de yapıyoruz. Rabbim hayırlı ve nitelikli hizmetler yapmayı nasip etsin. Almış olduğumuz yeni araçlarımızın ilçemize ve Kayseri’ye hayırlı olsun” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Huawei Watch GT 2 serisi ile zamanı kusursuz yaşayın Huawei Watch GT 2 serisi ile zamanı kusursuz yaşayın
Kayseri'de özel çocukların ters ev heyecanı!Kayseri'de özel çocukların ters ev heyecanı!
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Antalya'da denizde erkek cesedi bulundu

Antalya'da denizde erkek cesedi bulundu

Başkan Şahin, CHP İl Belediye Başkanları toplantısına katıldı

Başkan Şahin, CHP İl Belediye Başkanları toplantısına katıldı

Balıkesir’de Ayasofya’nın ibadete açılması sevinci

Balıkesir’de Ayasofya’nın ibadete açılması sevinci

Maskesiz gezenler polisten kaçamıyor

Maskesiz gezenler polisten kaçamıyor

Bakan Karaismailoğlu, Aydın’a geliyor

Bakan Karaismailoğlu, Aydın’a geliyor

Nadir Nadi Kütüphanesi, havuz ve spor salonunun çalışma saatlerine düzenleme

Nadir Nadi Kütüphanesi, havuz ve spor salonunun çalışma saatlerine düzenleme

Kayseri Namaz Vakitleri 18 Temmuz Cumartesi

İmsak
03:36
Sabah
05:21
Öğle
12:49
İkindi
16:43
Akşam
20:08
Yatsı
21:45

Kayseri Nöbetçi Eczaneler18 Temmuz Cumartesi

Boduroğlu Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Özlem Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Ayhan Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Büyükbakırcı Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Damla Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Elit Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Yeni Hilal Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Yerköy spor altyapı sorumluluğuna Abdullah necat Türkmenoğlu getirildi

Yerköy spor altyapı sorumluluğuna Abdullah necat Türkmenoğlu getirildi

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

Kısıtlamaya uymadılar kazadan kaçamadılar

Kısıtlamaya uymadılar kazadan kaçamadılar

Kayseri'de İki Katlı İşyeri Yıkıldı

Kayseri'de İki Katlı İşyeri Yıkıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.