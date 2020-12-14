YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. Melikgazi Belediyesi’nde yılın son ikramiyesi bu gün ödenecek

Melikgazi Belediyesi’nde yılın son ikramiyesi bu gün ödenecek

KAYSERİ HABERLERİ  | 14.12.2020 12:42 | Son Güncelleme

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, her yıl 4 taksitte yapılan 52 günlük ücretleri tutarında 4.

Melikgazi Belediyesi’nde yılın son ikramiyesi bu gün ödenecek

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, her yıl 4 taksitte yapılan 52 günlük ücretleri tutarında 4. taksit ilave tediye ödemelerinin bugün ödeneceğini söyledi.
Başkan Dr. Palancıoğlu konuyla alakalı şunları söyledi: “6772 Sayılı Kanun gereğince daimi işçi olarak görevli personele her yıl 4 taksitte yapılan 52 günlük ücretleri tutarında 4. taksit ilave tediye ödemeleri bugün hesaplarına yatacak. Tam ve zamanında ödeme yapılmış oluyor. Belediye çalışmalarında emeği geçen tüm çalışanlarıma teşekkür ediyorum. İlçemizin gelişmesinde büyümesinde emeği ve hakkı çok olan işçilerimizin ikramiyelerini iyi günlerde kullanmasını dilerim. 6772 sayılı kanun gereği belediyemizin 113 kişi ilave tediye 2020 yılının son ikramiyesi 161.689,34 TL olarak ödenecek."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Her pozu olay yaratıyor! 'Babam görünce...' Her pozu olay yaratıyor! 'Babam görünce...'
Hain saldırının üzerinden üç yıl geçti! Acılar ilk günkü gibiHain saldırının üzerinden üç yıl geçti! Acılar ilk günkü gibi

Kayseri Namaz Vakitleri 14 Aralık Pazartesi

İmsak
06:13
Sabah
07:41
Öğle
12:38
İkindi
15:03
Akşam
17:24
Yatsı
18:47

Kayseri Nöbetçi Eczaneler14 Aralık Pazartesi

Altındiş Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Esen Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Ayhan Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Damla Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Özkan Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Başak Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Erem Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.